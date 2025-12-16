El jamón sin aditivos que conquista Europa; Nico Jamones logra el Gran Oro en Frankfurt 2026 - Nico Jamones

El compromiso por elaborar un jamón natural, sin aditivos y fiel al proceso transmitido durante tres generaciones de maestros jamoneros vuelve a ser reconocido a nivel internacional. Nico Jamones ha sido galardonado con el Gran Oro en el Frankfurt International Trophy 2026 por su Loncheado Jamón Curado sin Aditivos, un producto que la empresa familiar lleva años impulsando y del que fue pionera en su categoría.

El jurado del Frankfurt International Trophy, integrado por especialistas y profesionales del ámbito gastronómico europeo, ha otorgado al Loncheado Jamón Curado de Nico Jamones una calificación de 96/100, muy por encima tanto del promedio del jurado (89,67) como del general del concurso (82,53). La valoración detallada del panel refleja la excepcional calidad del producto: 10/10 en vista, 19/20 en intensidad y calidad aromática, 19,5/20 en textura, 38/40 en gusto, y 9/10 en armonía global.

Este nuevo galardón se suma a la trayectoria de premios obtenidos en 2024 y 2025, cuando la marca NICO fue distinguida con la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Lyon y el Superior Taste Award por su Jamón de Cebo Ibérico 0?itivos, reforzando así la apuesta de Nico Jamones por productos naturales y tradicionales como seña de identidad.

Desde la compañía, su director general, Nicolás González, agradece este reconocimiento:

“Llevamos mucho tiempo apostando por la elaboración natural del jamón, sin conservantes u otros productos químicos añadidos. Ser pioneros en esta línea y que un jurado internacional vuelva a reconocer nuestro trabajo es un orgullo para todos los que formamos Nico Jamones”.

Con el proceso de elaboración ubicado en Luciana (Ciudad Real), Nico Jamones ha reforzado en los últimos años su gama de productos 100% aditivos en sus líneas Serranos e Ibéricos, manteniendo constante el proceso de curación tradicional como base de todo su catálogo de productos.

El premio también refleja un cambio en los hábitos del consumidor, que cada vez busca más productos de etiqueta limpia y de elaboración natural y tradicional. Nico Jamones considera esta tendencia como una oportunidad para seguir ampliando su presencia y reforzar su posicionamiento en los más de 3.000 puntos de venta en los que ya están disponibles sus productos.

