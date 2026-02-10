Javier Tiemblo Sanchidrián, nuevo Director de Operaciones de Proyectos y Seguros

Javier Tiemblo Sanchidrián - Javier Tiemblo Sanchidrián

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, referente con 40 años de trayectoria, refuerza su Comité de Dirección para continuar con el liderazgo en transformación digital e integrar Inteligencia artificial en sus procesos

Madrid, 10 de febrero.- Javier Tiemblo, con una sólida trayectoria internacional en alta dirección y dirección financiera en multinacionales, asume el reto de liderar el área de Operaciones, como engranaje perfecto para sumarse al existente equipo directivo



Proyectos y Seguros, institución líder en el sector asegurador con cuatro décadas de historia, anuncia una fase estratégica clave centrada en la vanguardia tecnológica. En este contexto de evolución, la compañía incorpora a su Comité de Dirección a Javier Tiemblo Sanchidrián como nuevo Director de Operaciones (COO).



Javier aporta una trayectoria de éxito en la transformación de modelos operativos complejos. Con más de 15 años de experiencia, ha desempeñado roles de máxima responsabilidad, como CFO en AMC Networks International, y posiciones estratégicas en Liberty Global y General Electric. Su perfil combina una visión financiera analítica con una probada capacidad para optimizar procesos y desarrollar herramientas de control.



Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, cuenta con formación de postgrado en Alta Dirección por IESE, INSEAD y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde se ha especializado en la aplicación estratégica de la Inteligencia Artificial en el entorno empresarial. Javier llega a Proyectos y Seguros para construir un modelo operativo integrado, en el que la digitalización y la IA potencien la creación de valor y la excelencia en el servicio.



Proyectos y Seguros

Proyectos y Seguros, pionera bajo la visión de Ángel Vázquez en hitos como el Retail Insurance y el primer tarificador multicompañía, continúa con Javier Tiemblo una era que fusiona tradición y vanguardia para consolidar un modelo donde el talento humano se apoya en la inteligencia artificial, reafirmando su compromiso con la excelencia y la satisfacción de sus partners, clientes y colaboradores.

Contacto

Emisor: Proyectos y Seguros

Nombre contacto: Javier Tiemblo Sanchidrián

Descripción contacto: Director de Operaciones (COO) Proyectos y Seguros

Teléfono de contacto: 617483828