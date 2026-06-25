Jesús Báez Hair Boutique lanza su programa Biohacking Hair - Jesús Báez Hair Boutique

(Información remitida por la empresa firmante)

Jesús Báez Hair Boutique presenta ‘Biohacking Hair’ su nuevo programa para neutralizar el envejecimiento y el deterioro capilar .

El biohacking es una corriente científica que ayuda a retrasar el envejecimiento y revertir el deterioro biológico.

Los resultados están garantizados y contrarrestan los efectos adversos del verano en más del 70% y en un 99% de los casos.

Mérida, 19 de junio de 2026. Las altas temperaturas, la exposición prolongada al sol y las actividades propias del verano convierten estos meses en uno de los periodos más agresivos para la salud capilar. Ante esta realidad, el salón emeritense Jesús Báez Hair Boutique ha presentado Biohacking Hair, un programa que aplica los principios del biohacking al cuidado del cabello con el objetivo de prevenir y revertir el deterioro asociado al envejecimiento capilar y a los factores ambientales.

El biohacking es una corriente científica que persigue optimizar los procesos biológicos mediante el análisis de datos, la personalización de hábitos y la prevención. Su aplicación al ámbito capilar supone un cambio de enfoque respecto a los tratamientos tradicionales, ya que no se centra únicamente en reparar los daños cuando ya son visibles, sino en actuar previamente para evitar que se produzcan.

Según explica Jesús Báez, CEO de la marca, “esta tendencia responde a una demanda creciente de soluciones más personalizadas y basadas en la prevención”. "Cada verano vemos cómo muchas personas llegan al salón en septiembre con un cabello más seco, apagado y debilitado. La diferencia es que ahora contamos con herramientas y protocolos que nos permiten actuar antes de que ese deterioro se produzca", afirma Báez.

El programa se basa en el análisis del estado del cabello mediante parámetros como la hidratación, la porosidad o la resistencia de la fibra capilar, con el fin de diseñar una estrategia individualizada para cada persona. La metodología contempla diferentes fases orientadas a fortalecer la estructura del cabello, mejorar su capacidad de hidratación y protegerlo frente a agresiones externas como la radiación solar, el calor o la oxidación.

La iniciativa cobra especial relevancia en Extremadura, una de las regiones españolas que registra temperaturas más elevadas durante la época estival. El calor intenso y la exposición continuada al sol pueden acelerar la pérdida de agua en la fibra capilar y favorecer la aparición de signos asociados al envejecimiento del cabello.

"Igual que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar la piel frente al sol, también debemos prestar atención al cabello. Tener el cabello en buenas condiciones incluso al final del verano es posible cuando se trabaja desde la prevención y con un seguimiento adecuado", señala el especialista.

Desde el salón destacan que los resultados obtenidos con este protocolo permiten revertir los efectos adversos del verano en más del 70% y alcanzar mejoras significativas en el 99% de los casos analizados.

Para Jesús Báez, la llegada del biohacking al sector de la peluquería representa una evolución natural hacia modelos de cuidado más precisos y personalizados.

"La belleza y la salud capilar están incorporando herramientas que hasta hace poco estaban reservadas a otros ámbitos del bienestar. Estamos entrando en una etapa en la que las decisiones ya no se toman por intuición, sino a partir de datos y del conocimiento específico de cada cabello".

Con esta propuesta, el establecimiento emeritense reinventa una tendencia internacional que apuesta por la prevención, la personalización y el análisis científico como herramientas para mejorar el cuidado capilar durante todo el año, especialmente en una época tan exigente para el cabello como el verano.

Sobre Jesús Báez Hair Boutique

Jesús Báez Hair Boutique es un salón de peluquería y cuidado capilar con sede en Mérida (Badajoz), dirigido por el estilista y empresario Jesús Báez, el centro apuesta por la innovación aplicada al color y el estilo basados en cuidado capilar, el análisis individualizado de cada cliente y las últimas tendencias internacionales del sector.

Entre sus áreas de especialización destacan el diagnóstico capilar, el cuidado del color y los programas orientados a mejorar la salud y apariencia del cabello. Con el lanzamiento de Biohacking Hair, el salón refuerza su apuesta por un enfoque preventivo y personalizado para el cuidado del cabello.

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Emisor: Jesús Báez Hair Boutique

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