Jorge Navea, ex consejero delegado de Astara, se incorpora al Consejo de Administración de OK Mobility

Palma de Mallorca, 21 de octubre de 2025.-

Con más de 20 años de trayectoria en el sector automoción, Navea aportará conocimiento experto y visión estratégica como nuevo consejero independiente. Su incorporación refuerza el modelo profesionalizado de la compañía y fortalece la estructura de su gobierno corporativo

OK Mobility refuerza la estructura de su gobierno corporativo con la incorporación de Jorge Navea, ex consejero delegado de Astara, como consejero independiente del Consejo de Administración. Su incorporación consolida el modelo profesionalizado implementado por la plataforma de movilidad global hace aproximadamente un año.



Con una sólida trayectoria en el sector, Navea ha estado al frente de Astara durante más de 20 años, impulsando su transformación en uno de los principales grupos de automoción con presencia en 19 países de Europa, América Latina y Sudeste Asiático. Su incorporación aportará una perspectiva estratégica de alto valor para el desarrollo de las distintas líneas de negocio de OK Mobility.



Othman Ktiri, Fundador y Presidente Ejecutivo de OK Mobility, ha dado la bienvenida a Navea. "En nombre de OK Mobility Group, de su alta dirección y de todo el equipo, estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge Navea a nuestra compañía, centrada en mover personas y potenciar su libertad. Su incorporación refuerza un modelo de gobierno corporativo robusto y de alto nivel, y su profundo conocimiento del sector de la automoción, junto con su visión estratégica e internacional, fortalecerán nuestra capacidad de innovar y crecer de manera eficiente en el mercado de la movilidad".



Por su parte, Jorge Navea ha expresado su entusiasmo por incorporarse al Consejo de Administración. "Me siento honrado y emocionado de unirme al consejo y contribuir al fortalecimiento de OK Mobility. Me encanta la compañía, me encanta la marca y la frescura que aporta al sector de la movilidad. Me siento inspirado por sus logros y motivado para aportar al éxito futuro".



Con esta incorporación, el Consejo de Administración de OK Mobility queda compuesto por Othman Ktiri, como Presidente Ejecutivo; OK Group, como consejero persona jurídica de la sociedad, representado por Joaquim Monclús; Iván Meléndez como consejero ejecutivo y Business CEO; Sylvie Matherat, ex subdirectora general del Banco de Francia y miembro del consejo ejecutivo de Deutsche Bank, como consejera independiente; Jorge Navea, también como consejero independiente; y Enrique Nieto, socio de Uría Menéndez, como secretario no consejero.



Esta incorporación refleja el compromiso de OK Mobility con la profesionalización, la transparencia y la sostenibilidad de su modelo de gestión, alineado con la consolidación y diversificación de sus servicios de movilidad a nivel internacional.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, la suscripción, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 Stores y 5 Showrooms en España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales, furgonetas camperizadas y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.





