Juan Pablo Sánchez Gasque y la eficiencia operativa de Black Star Petroleum para su crecimiento energético

Juan Pablo Sanchez Gasque, CEO de Black Star Petroleum - Juan Pablo Sanchez Gasque

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza un modelo multienergético que integra comercialización de carburantes, gas, biocombustibles e inversión en I+D+i

España, 17 de julio de 2026.- La eficiencia operativa se ha convertido en uno de los ejes del modelo empresarial que impulsa Juan Pablo Sánchez Gasque, CEO de Black Star Petroleum, para responder a las exigencias comerciales, logísticas y medioambientales del mercado energético.



La compañía forma parte de una estructura empresarial internacional con más de dos décadas de experiencia en el aprovisionamiento y la comercialización de carburantes, combustibles, gas y otros productos energéticos.



Este desarrollo se apoya en la integración de distintas actividades dentro de una misma cadena de valor: distribución mayorista de carburantes, suministro al consumidor final, comercialización de gas a granel, producción de biocombustibles e investigación aplicada a nuevas soluciones energéticas. La coordinación entre estas áreas permite reforzar el control de los procesos, mejorar la capacidad de suministro y adaptar la oferta a las necesidades de distintos perfiles de cliente.



Eficiencia aplicada a una actividad multienergética

Black Star Petroleum opera en la distribución mayorista de gasóleos, biodiésel, gasolinas y aditivos en la península ibérica. Esta actividad se complementa con otras unidades especializadas en estaciones de servicio, distribución regional, gas, biocombustibles e innovación energética. Bajo la dirección de Juan Pablo Sánchez Gasque, la eficiencia se plantea como un criterio transversal que abarca la planificación de compras, la logística, el transporte, la gestión de costes y la calidad del servicio. No se limita, por tanto, a reducir gastos, sino que busca coordinar recursos, anticipar necesidades y mantener la estabilidad de las operaciones.



La estrategia responde a una característica central del sector: la necesidad de gestionar grandes volúmenes de producto en mercados sujetos a variaciones de precio, cambios regulatorios y exigencias crecientes en materia de sostenibilidad.



Innovación y diversificación energética

La mejora operativa también está vinculada a la inversión en investigación, desarrollo e innovación. La compañía declara mantener líneas de trabajo relacionadas con tecnologías energéticas basadas en hidrógeno, autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética y soluciones de movilidad mediante electricidad, gas e hidrógeno verde.



Esta apuesta se extiende al ámbito de los biocombustibles. A través de su actividad especializada, la estructura de Black Star produce y comercializa biocarburantes y trabaja en el aprovechamiento de residuos orgánicos y materias vegetales para obtener alternativas con menor impacto ambiental.



La diversificación permite combinar la experiencia acumulada en hidrocarburos con el desarrollo progresivo de soluciones alineadas con la transición ecológica. El objetivo es atender la demanda energética actual sin renunciar a la incorporación de tecnologías y productos más eficientes.



Juan Pablo Sánchez Gasque y una gestión a largo plazo

La trayectoria de Juan Pablo Sánchez Gasque está vinculada desde hace 25 años al sector de los hidrocarburos, la expansión empresarial y el desarrollo de proyectos energéticos con proyección internacional. Su perfil combina estrategia financiera, conocimiento del mercado y experiencia en la creación de modelos orientados a la sostenibilidad.



Desde su posición como CEO de Black Star Petroleum, mantiene una gestión basada en tres prioridades: disciplina operativa, diversificación energética e inversión tecnológica.



Emisor: Black Star Group

Contacto

Nombre contacto: Juan Pablo Sanchez Gasque

Descripción contacto: Black Star Group

Teléfono de contacto: 644337954