Kämpe lanza un bootcamp de formación en oficios técnicos ante la falta de profesionales en España

El aumento de las vacantes en oficios técnicos y el récord histórico de paro entre mayores de 55 años han puesto en evidencia una brecha estructural en el mercado laboral español. En este contexto nace BootKämp, un programa intensivo de seis semanas en electricidad, fontanería y climatización que apuesta por un modelo de formación y empleabilidad conectado con la demanda real del mercado

El mercado laboral español atraviesa una paradoja inédita: sectores clave como la electricidad, la fontanería o la climatización acumulan miles de vacantes sin cubrir, al tiempo que crece el desempleo entre jóvenes y, especialmente, entre profesionales mayores de 55 años. En este contexto, Kämpe ha puesto en marcha BootKämp, un programa intensivo de formación en oficios técnicos orientado a facilitar la incorporación al empleo mediante un itinerario práctico de seis semanas dirigido a personas sin experiencia previa.



El programa responde a una necesidad urgente del mercado laboral, donde las empresas alertan de la dificultad creciente para encontrar técnicos cualificados, una situación que ya está afectando al desarrollo de proyectos en ámbitos como la rehabilitación de viviendas, el mantenimiento de infraestructuras o la transición energética.



Por primera vez en España, el número de personas desempleadas mayores de 55 años ha superado al de menores de 25. Esta realidad convive con la falta de relevo generacional en los oficios, lo que ha convertido a la formación técnica aplicada en uno de los principales cuellos de botella del actual modelo productivo. BootKämp aborda esta doble brecha con una propuesta formativa acelerada, accesible y orientada al empleo real.



Para actualizar la imagen de los oficios y atraer a nuevos perfiles, el claustro de BootKämp está formado por profesionales en activo del sector técnico que también son referentes de divulgación en redes sociales. Entre ellos figuran Ricardo Abellán, José Luis GuilQui, Salva Orellana y Jose Mpro, que en conjunto superan el millón de seguidores. Su participación contribuye a reforzar la percepción de los oficios como profesiones tecnificadas, con prestigio, estabilidad laboral y proyección a largo plazo.



"Hay empresas que están rechazando proyectos por no encontrar personal cualificado. BootKämp nace para conectar esa necesidad del mercado con personas reales que quieren aprender un oficio y empezar a trabajar cuanto antes", explica Fernando Marzal, CEO de Kämpe.



Para que el factor económico no suponga una barrera de entrada, el programa incorpora un modelo de financiación condicionado a la inserción laboral. Gracias a una alianza con la fintech Bcas, los alumnos pueden formarse sin realizar un pago inicial y abonar el coste del programa cuando acceden a un empleo técnico.



La iniciativa se alinea además con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que estima que más del 54 % de los nuevos empleos vinculados a la transición energética corresponderán a perfiles técnicos relacionados con las energías limpias, las infraestructuras y el mantenimiento especializado.



Kämpe es una startup de impacto social de Zubi Labs especializada en formación técnica acelerada. Su misión es aumentar la inserción laboral en los sectores de instalaciones, mantenimiento y construcción, combinando tecnología educativa, contenido práctico de alta efectividad y el acompañamiento de referentes profesionales en activo para ofrecer una respuesta real a los retos del mercado laboral.



