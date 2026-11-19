Karbon-X entra en el mercado regulado de carbono de California - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre

El acceso directo a las operaciones de compraventa abre nuevas oportunidades comerciales en un mercado respaldado por una demanda regulatoria recurrente

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ("Karbon-X" o "la Compañía"), empresa internacional especializada en los mercados de carbono y medioambientales, ha anunciado hoy que ha completado su registro en el Sistema de Seguimiento de Instrumentos de Cumplimiento (CITSS, por sus siglas en inglés), lo que permite a la compañía participar directamente en el mercado regulado de carbono de California.



Este hito refuerza la infraestructura de negociación de Karbon-X en Norteamérica, permitiendo a la compañía adquirir directamente, mantener y negociar derechos de emisión regulados y créditos de compensación elegibles. De este modo, la compañía se posiciona para obtener márgenes comerciales y aprovechar oportunidades de negocio recurrentes derivadas de la demanda continua de cumplimiento normativo en California.



A diferencia de los mercados voluntarios de carbono, el programa Cap-and-Invest de California está respaldado por una normativa estatal que exige a las entidades sujetas a regulación entregar instrumentos de cumplimiento elegibles para cubrir sus obligaciones de emisiones, lo que genera una demanda regulatoria recurrente de derechos de emisión y créditos de compensación elegibles.



El programa de California está vinculado formalmente al sistema de comercio de derechos de emisión de Quebec (Cap-and-Trade System), creando un mercado transfronterizo en el que las entidades registradas pueden negociar y utilizar instrumentos de cumplimiento elegibles en ambos programas vinculados.



"Obtener acceso directo al mercado regulado de carbono de California representa un impulso comercial decisivo para Karbon-X", afirmó Chad Clovis, consejero delegado de Karbon-X.



"Aunque los mercados voluntarios siguen siendo fundamentales para nuestro negocio, los mercados regulados ofrecen la gran escala, la participación obligatoria y la demanda recurrente que impulsan unos ingresos predecibles. Ahora que hemos obtenido nuestro registro en el CITSS, estamos actuando de inmediato para monetizar esta infraestructura. Estamos colaborando activamente con entidades sujetas a regulación para ejecutar nuestras primeras operaciones de cumplimiento a través del CITSS, y esperamos que este nuevo acceso al mercado sirva como plataforma de lanzamiento para importantes avances comerciales a corto plazo".



Tras las recientes ampliaciones de su presencia en los mercados regulados de la Unión Europea, incluido el establecimiento de su cuenta en el registro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE) y su participación continua en los marcos regulatorios federales y provinciales de Canadá, la incorporación de capacidades directas en el CITSS refuerza aún más el negocio de compraventa de activos medioambientales de Karbon-X en múltiples jurisdicciones.



A través de esta creciente infraestructura regulatoria, Karbon-X continúa ejecutando su estrategia de conectar las soluciones climáticas con los mercados, compradores y canales comerciales necesarios para impulsar su crecimiento a escala.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) es una empresa internacional especializada en los mercados de carbono y medioambientales que conecta las soluciones climáticas con su desarrollo a escala comercial.



Karbon-X desarrolla, comercializa y facilita la comercialización de activos y atributos medioambientales en múltiples tipos de proyectos, sectores y regiones geográficas, creando vías que conectan tecnologías, proyectos y empresas prometedoras con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer y ampliar su alcance.



Al ayudar a que más soluciones lleguen al mercado y crezcan conjuntamente, Karbon-X hace posible un impacto climático que ninguna solución podría alcanzar por sí sola.



Más información sobre Karbon-X en www.karbon-x.com.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas afirmaciones relativas a la participación de Karbon-X Corp. en los mercados regulados de carbono de California y otros mercados norteamericanos, la ampliación del acceso a los mercados y de las capacidades de negociación, el desarrollo de relaciones comerciales, las futuras oportunidades de transacción, la estrategia empresarial y las oportunidades de crecimiento.



Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos, incluidos los factores de riesgo descritos en el informe anual de la compañía, presentado mediante el formulario 10-K, y en otros documentos registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).



Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.





Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidente de Marketing, Karbon-X

Teléfono de contacto: 4038525887



