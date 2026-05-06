Karbon-X reporta un aumento de la actividad de cumplimiento ante los plazos de carbono en Canadá

Aumento de la actividad de entidades reguladas en todo Canadá - Karbon-X Corp

(Información remitida por la empresa firmante)

Un aumento interanual del 170 % en los volúmenes negociados en los mercados TIER y BC OBPS dentro de la actividad de trading de Karbon-X refleja una aceleración de la actividad de aprovisionamiento a medida que las entidades reguladas entran en la fase de ejecución del ciclo de cumplimiento de 2026

Canadá, 6 de mayo de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), proveedor verticalmente integrado de soluciones climáticas que opera en los mercados de carbono de cumplimiento y voluntarios, ha informado hoy de un aumento de la actividad de entidades reguladas en todo Canadá, a medida que las organizaciones reevalúan su posición de cumplimiento antes de los próximos plazos de reporte y entrega de créditos.



Esto incluye un aumento del 170 % en los volúmenes negociados en los mercados TIER y BC OBPS dentro de la actividad de trading de Karbon-X en comparación con el año anterior, lo que refleja una mayor participación a medida que las instalaciones entran en fases activas de aprovisionamiento y ejecución antes de los plazos de presentación.



A medida que avanza el ciclo de cumplimiento actual en el marco de la regulación Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER) de Alberta, el sistema federal Output-Based Pricing System (OBPS) y el OBPS de Columbia Británica, las organizaciones están entrando en una fase más sensible al tiempo de conciliación de emisiones, adquisición de créditos y planificación de presentaciones.



Karbon-X está observando un aumento en la actividad de instalaciones que buscan validar datos de emisiones, refinar previsiones de obligaciones y asegurar créditos de cumplimiento elegibles de manera más estructurada y oportuna.



"Estamos viendo un cambio claro a medida que las instalaciones pasan de la planificación a la ejecución", afirmó William Bullock, vicepresidente de Trading de Karbon-X. "Las organizaciones que ya tienen visibilidad de su posición de cumplimiento pueden actuar con más control. Aquellas que no la tienen suelen verse obligadas a una compra reactiva bajo plazos más ajustados. Ahí es donde el momento, el acceso al mercado y la ejecución estructurada se vuelven críticos".



Operando dentro de los mercados de carbono regulados de Canadá, Karbon-X apoya a entidades reguladas en:



• Seguimiento de emisiones y validación de datos.



• Modelización de exposición prospectiva y planificación de obligaciones.



• Adquisición estructurada de créditos de cumplimiento elegibles.



• Coordinación de procesos de retiro de créditos y registros.



• Apoyo en reportes alineado con los plazos de presentación.



• Desarrollo de proyectos y generación de oferta dentro de mercados de cumplimiento.



A través de su participación en mercados de créditos de cumplimiento y capacidades de adquisición estructurada, Karbon-X trabaja con organizaciones para alinear las estrategias de aprovisionamiento con las condiciones cambiantes del mercado, ayudando a gestionar la exposición a la presión de precios y el riesgo de ejecución dentro de sistemas regulados.



Con los plazos de cumplimiento acercándose, las organizaciones están entrando en una ventana crítica de ejecución en la que la alineación entre seguimiento de emisiones, aprovisionamiento e informes puede impactar de forma material en los resultados.



Karbon-X está apoyando activamente a instalaciones reguladas en todo Canadá tanto en la ejecución inmediata del cumplimiento como en la planificación de aprovisionamiento a más largo plazo.



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es un proveedor verticalmente integrado de soluciones climáticas que opera en los mercados de carbono de cumplimiento y voluntarios. La compañía apoya a las organizaciones mediante la medición de emisiones, la participación en mercados ambientales y la ejecución integral de estrategias climáticas. Más información en go.karbon-x.com/canadian-compliance

Contacto

Emisor: Karbon-X

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X Corp

Teléfono de contacto: +1 4038525887