Keyrus convoca a líderes empresariales para transformar la incertidumbre en IA en acción real

El próximo 26 de febrero, la consultora internacional Keyrus organiza el "AI Roadmap Breakfast", un encuentro diseñado para trazar la hoja de ruta desde la ideación hasta la implementación de la Inteligencia Artificial.

El evento abordará los desafíos prácticos que enfrentan las compañías españolas para escalar proyectos de IA más allá de la fase piloto.

Madrid, 4 de febrero.- En un contexto donde la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una necesidad competitiva, muchas empresas se encuentran atrapadas sin saber cómo implementar realmente la Inteligencia Artificial. Para dar respuesta a este desafío, Keyrus, consultora global especializada en Data e IA, anuncia la celebración del "AI Roadmap Breakfast" en su sede de Madrid.

Bajo el lema "De la ideación a la implementación", el evento busca dotar a directivos y responsables, no solo de tecnología sino también de negocio, de una visión pragmática porque el éxito de la IA no reside precisamente en la tecnología per se, sino en la capacidad de integrarla en los procesos de forma estratégica y escalable.

AI Roadmap Breakfast: Un puente entre la idea y el valor real

El encuentro, que tendrá lugar el 26 de febrero de 10:00 a 13:00 h, se aleja del formato de conferencia tradicional para ofrecer una experiencia de inmersión dividida en tres pilares:

Visión de Experto: Un análisis profundo sobre cómo superar las barreras técnicas y culturales que frenan la IA en las organizaciones.

Networking de Alto Nivel: Un espacio de intercambio de experiencias entre líderes de diversos sectores que enfrentan retos similares.

Bonus Exclusivo: Acceso a un workshop de ideación de IA personalizado con herramientas y metodologías propias de Keyrus para acelerar el "time-to-value" de los proyectos de datos.

"La pregunta hoy ya no es qué puede hacer la IA, sino cómo pasar de la incertidumbre a la acción real. Queremos que los asistentes salgan con un mapa claro para que sus datos realmente importen", afirman desde la dirección de Keyrus Spain.

Detalles del evento

Fecha: 26 de febrero de 2026.

Lugar: Sede Keyrus Spain, Avenida de Europa, 16, 1ª Planta, Parque Empresarial La Moraleja, Madrid.

Inscripciones: El evento cuenta con plazas limitadas para garantizar la calidad del networking. Los interesados pueden solicitar su asistencia aquí.

