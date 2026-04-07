Kholo Capital y Tensai entregan R275 millones para apoyar compra por parte de dirección de Isambane Mining

Mokgome Mogoba, fundador y socio director de Kholo Capital - Kholo Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

La transacción permite al equipo directivo adquirir el 100% de la propiedad del negocio, fortaleciendo el control operativo y posicionando a Isambane para su próxima fase de crecimiento

Madrid, 7 de abril de 2026.- Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I ("Kholo Capital") y Tensai Private Equity anunciaron hoy la provisión de R275 millones en financiación de deuda mezzanine para apoyar la compra por parte del equipo directivo ("MBO") de Isambane Mining ("Isambane"), un contratista minero de nivel medio líder en Sudáfrica.



Isambane ofrece servicios integrales de minería a cielo abierto, incluyendo perforación, voladura, carga, transporte, rehabilitación y servicios por jornada para clientes mineros de primer nivel.



Fundada en 2005, Isambane se ha consolidado como un operador de minería por contrato establecido y de buena reputación en Sudáfrica. La transacción permite al equipo directivo adquirir el 100 % de la propiedad del negocio, fortaleciendo el control operativo y posicionando a Isambane para su próxima fase de crecimiento.



El paquete de financiación mezzanine de R275 millones incluye R200 millones aportados por Kholo Capital y R75 millones aportados por Tensai Private Equity.



El consorcio directivo está liderado por el presidente Banzi Giyose, el director ejecutivo Johan Venter y el director financiero Jorrie Jordaan, y fue asesorado por Bravura Capital.



Zaheer Cassim, socio director y fundador de Kholo Capital, comentó: "Estamos encantados de apoyar al experimentado y altamente motivado equipo directivo de Isambane en la adquisición total de este negocio excepcional. Esta transacción es un sólido ejemplo de cómo el capital mezzanine estructurado puede permitir transiciones de propiedad lideradas por la dirección sin una dilución innecesaria del capital, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para sostener el crecimiento y el impulso operativo. Isambane ha construido una plataforma de alta calidad y resiliente, respaldada por relaciones de largo plazo con clientes mineros de primer nivel, una sólida generación de flujo de caja y un modelo operativo escalable. La profundidad de experiencia del equipo directivo —que abarca más de 170 años en operaciones, ingeniería, seguridad y gestión financiera— proporciona una base sólida para la ejecución y el crecimiento continuos. Esta transacción también alinea la propiedad con quienes están más cerca del negocio, mejora la propiedad y el control de personas negras, y posiciona a Isambane para capitalizar oportunidades en el sector de servicios mineros. Esperamos asociarnos con la dirección como proveedor de capital a largo plazo, apoyando sus objetivos estratégicos y ayudando a desbloquear mayor valor en el negocio".



Mokgome Mogoba, socio director y fundador de Kholo Capital, añadió: "La cartera de Isambane incluye contratos plurianuales con clientes mineros de primer nivel, lo que proporciona una fuerte visibilidad de ingresos. Su modelo operativo flexible permite la rápida redistribución de flota y personal, mitigando significativamente el riesgo de contratos y la utilización de activos. Es importante destacar que esta transacción mejora la propiedad y el control de personas negras en un sector que históricamente ha carecido de transformación. Isambane es ahora una empresa de servicios mineros mayoritariamente de propiedad y control de personas negras. Esta transacción refleja la continua confianza de los inversores en el sector de servicios mineros de Sudáfrica y resalta el papel de la deuda mezzanine estructurada en permitir transiciones de propiedad lideradas por la dirección".



Tensai añadió: "Tensai se complace en asociarse con Kholo Capital en esta transacción. La posición consolidada de Isambane y su modelo operativo resiliente la convierten en una inversión atractiva, y estamos orgullosos de apoyar a un equipo directivo experimentado mientras contribuimos a una transformación significativa dentro del sector minero sudafricano".



Soria Hay de Bravura Capital comentó: "Bravura está encantada de haber asistido al excepcional equipo directivo de Isambane a lograr el 100 % del MBO de los accionistas existentes en menos de 9 meses desde nuestro encargo. Dado que Isambane es un negocio intensivo en capital, tuvimos que gestionar cuidadosamente las relaciones legales con los distintos prestamistas sénior para lograr este resultado. Nuestro agradecimiento a los equipos de Kholo y Tensai por el espíritu de cooperación y colaboración demostrado durante el proceso. Fueron meticulosos, pero también útiles para abordar los inevitables detalles que siempre surgen en este tipo de transacciones. Le deseamos a Isambane lo mejor en esta nueva etapa".



Banzi Giyose, presidente de Isambane, dijo: "Este ha sido un proceso complejo y riguroso, liderado por equipos de inversión y legales altamente experimentados, y ha sido un placer trabajar con partes que demostraron consistentemente integridad, transparencia y buena fe. Este enfoque colaborativo fue clave para lograr un resultado exitoso. Estamos sinceramente agradecidos con Kholo Capital y Tensai por su diligencia, así como con todos los asesores por su continuo apoyo y experiencia. Para Isambane, este hito marca el inicio de un nuevo capítulo emocionante, basado en propósito, excelencia operativa y creación de valor sostenible. Seguimos comprometidos con ofrecer un sólido desempeño mientras fomentamos entornos de trabajo más seguros y creamos oportunidades significativas para las comunidades locales".



Johan Venter, CEO de Isambane, concluyó: "Esta transacción representa un paso transformador para Isambane, alineando la propiedad con un equipo directivo profundamente comprometido con el negocio y su éxito a largo plazo. Refuerza nuestra base para un crecimiento disciplinado, anclado en nuestros valores fundamentales de fe, integridad, responsabilidad, resiliencia, colaboración y excelencia operativa. Kholo Capital aportó una sólida credibilidad, rigor comercial y capacidad de ejecución al proceso. Su enfoque basado en principios, orientado a soluciones, y su capacidad para gestionar la complejidad manteniendo el impulso fueron fundamentales para lograr este resultado. Entramos en esta próxima fase con confianza, guiados por nuestros valores y un compromiso compartido de construir un negocio sostenible y de alto rendimiento".



Distribuido por APO Group en nombre de Kholo Capital.



Acerca de Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I

Kholo Capital Mezzanine Debt Fund I es un fondo especializado de R1.4 mil millones que proporciona soluciones flexibles de deuda mezzanine a empresas del segmento medio en África Austral.



Acerca de Tensai

Tensai Private Equity busca invertir en empresas que demuestren un enfoque proactivo hacia la innovación, reconociendo el potencial de la tecnología para optimizar operaciones, mejorar la experiencia del cliente y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Sitio web: www.Tensai.co.za

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Emisor: Kholo Capital

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Descripción contacto: Socio Director Kholo Capital

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