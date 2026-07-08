Knight Frank asesora a una empresa de defensa en la adquisición de su nueva planta industrial de 43.000 m*

Nave Alovera - Knight Frank

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, Julio de 2026. Knight Frank ha asesorado una compañía española especializada en innovación y tecnologías de defensa y seguridad, en la implantación de su nueva planta industrial en Alovera, Guadalajara.

Esta operación permitirá poner en marcha unas instalaciones de 43.000 metros cuadrados en el polígono industrial Los Picones, que se convertirán en la mayor nave productiva del grupo hasta la fecha. La compañía prevé invertir 50 millones de euros en este nuevo centro, que estará operativo este verano y supondrá la creación de 300 nuevos puestos de trabajo.

La planta estará enfocada en el montaje de nuevos sistemas, así como en la producción del resto de desarrollos de defensa, reforzando estas capacidades industriales en un contexto de creciente demanda de soluciones tecnológicas vinculadas a la defensa y la seguridad.

Según Borja Granzow de la Cerda, Associate Consultant de Knight Frank: “Hemos acompañado a nuestro cliente en la identificación de una ubicación que responde a sus necesidades productivas actuales y futuras, en un entorno clave para el desarrollo de proyectos industriales de gran escala.”

La nueva instalación de Alovera refuerza el posicionamiento de Castilla-La Mancha como enclave estratégico para proyectos industriales de gran formato, gracias a su disponibilidad de suelo, conectividad logística, cercanía a Madrid y capacidad para atraer inversiones vinculadas a sectores de alto valor añadido.

Con esta operación, Knight Frank España suma ya 5 transacciones en España relacionadas con el sector de la defensa en los últimos 18 meses.

Por otro lado, el Corredor del Henares mantiene el dinamismo del mercado industrial y logístico, una de las zonas con mayor actividad empresarial del centro peninsular. La disponibilidad de superficies de gran tamaño, la conexión con los principales ejes de transporte y la proximidad a polos industriales consolidados siguen impulsando la llegada de compañías con necesidades productivas complejas.

Acerca de Knight Frank

Knight Frank LLP es una de las principales consultoras inmobiliarias independientes del mundo. Fundada en 1896 y con sede en Londres, cuenta con más de 20.000 profesionales distribuidos en más de 50 países. La firma está especializada en la intermediación, valoración y consultoría de activos inmobiliarios residenciales y comerciales, prestando servicio tanto a clientes privados como institucionales. Su enfoque se basa en la investigación rigurosa del mercado y la orientación al cliente. Visite knightfrank.com.

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