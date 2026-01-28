Kolsquare analiza cómo encontrar a los influencers adecuados para una estrategia de marca eficaz - Freepik

(Información remitida por la empresa firmante)

Kolsquare explica cómo el uso de datos y tecnología permite a las marcas identificar a los influencers adecuados para crear colaboraciones auténticas, alineadas con sus valores y con mayor impacto en un entorno digital cada vez más competitivo.

Madrid, 28 de enero.- En los últimos años, el marketing de influencia se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas por las marcas para conectar con sus audiencias. Según Kolsquare, plataforma especializada en marketing de influencers, el principal reto ya no es contactar con un gran número de creadores de contenido, sino identificar aquellos perfiles que realmente encajan con la identidad, los objetivos y el público objetivo de cada marca.

La compañía señala que la elección del influencer adecuado puede marcar la diferencia entre una campaña eficaz y una inversión sin retorno. Para Kolsquare, basar una estrategia únicamente en el número de seguidores sigue siendo uno de los errores más comunes. La relevancia de un creador depende de múltiples factores, entre ellos el tipo de contenido que produce, su coherencia editorial, su credibilidad y la calidad de la relación con su comunidad.

Kolsquare destaca que la afinidad entre la marca y el influencer resulta clave para generar confianza. Cuando los valores y el discurso no coinciden, las colaboraciones pueden percibirse como forzadas, lo que reduce el impacto del mensaje y la credibilidad ante el público. Por el contrario, una colaboración alineada refuerza el posicionamiento de la marca y mejora los resultados a largo plazo.

Según la plataforma, identificar al influencer ideal requiere definir previamente los objetivos de la campaña. Dependiendo de si la marca busca aumentar notoriedad, generar ventas o reforzar su imagen, el perfil del creador variará. En este sentido, Kolsquare distingue entre diferentes categorías de influencers. Los microinfluencers, con comunidades más reducidas pero altamente segmentadas, suelen destacar por su elevado nivel de engagement. Los macroinfluencers combinan alcance y credibilidad, mientras que los perfiles de mayor notoriedad ofrecen una visibilidad amplia, aunque requieren estrategias y presupuestos más estructurados.

Además del tamaño de la audiencia, Kolsquare subraya la importancia de analizar métricas como la tasa de interacción, la autenticidad de los seguidores y la coherencia del contenido con la marca. La empresa indica que un creador con una comunidad más pequeña, pero fiel, puede generar mejores resultados que un perfil con millones de seguidores y bajo nivel de engagement.

La plataforma también advierte que realizar este análisis de forma manual puede ser lento e impreciso. Por ello, Kolsquare destaca el papel de la tecnología en el marketing de influencia. Gracias al uso de inteligencia artificial y análisis de datos, las marcas pueden buscar y filtrar creadores entre millones de perfiles en redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o X.

Kolsquare explica que sus herramientas permiten aplicar numerosos criterios de selección, como ubicación, idioma, intereses, tipo de audiencia o nivel de engagement. Además, facilitan el análisis detallado de la comunidad de cada influencer, ofreciendo información sobre edad, país o intereses predominantes, así como métricas relacionadas con la credibilidad y el rendimiento de las colaboraciones.

“La tecnología permite tomar decisiones basadas en datos objetivos y reducir los riesgos asociados a las campañas”, señala la compañía, que añade que este enfoque ayuda a las marcas a invertir de forma más estratégica y eficiente.

Por último, Kolsquare insiste en la importancia de construir relaciones a largo plazo con los creadores adecuados. Según la plataforma, las colaboraciones sostenidas en el tiempo generan mayor confianza, refuerzan la coherencia del mensaje y contribuyen a una comunicación más sólida entre la marca y su audiencia.

Para Kolsquare, encontrar a los influencers adecuados no es cuestión de intuición, sino de estrategia. En un entorno digital saturado de mensajes, apoyarse en datos y tecnología se ha convertido en un elemento clave para transformar cada colaboración en una relación auténtica, relevante y medible.

Contacto: Nicolas Menager

Descripción: Web Project Manager chez Kolsquare