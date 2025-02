Konecta y upsource by solutions se unen para ofrecer soluciones de CX impulsadas por GenAI en Arabia Saudí

(Información remitida por la empresa firmante)

Ambas compañías se unen para combinar la experiencia local y la innovación global con un modelo híbrido de CX onshore-offshore, con el objetivo de redefinir la experiencia del cliente en Oriente Medio

Madrid, 12 de febrero de 2025.- Konecta, líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (CX) y servicios digitales, firma una alianza estratégica para los próximos tres años con Saudi Telecom, a través de upsource by solutions, el principal proveedor de externalización de procesos de negocio (BPO) de Arabia Saudí. Este acuerdo, firmado en LEAP 2025, tiene como objetivo acelerar la adopción de soluciones de experiencia del cliente basadas en GenAI en Arabia Saudí y en toda la región del Golfo.



A través de esta colaboración, ambas compañías buscarán conjuntamente nuevas oportunidades de mercado: upsource by solutions aportará una inversión de 120 millones de dólares y Konecta ofrecerá apoyo presupuestario en los procesos de preventa. Así, la alianza se centrará en ofrecer soluciones de experiencia del cliente basadas en GenAI y adaptadas tanto a los requisitos internos de upsource by solutions, como a las necesidades cambiantes de sus clientes. Al adoptar un modelo híbrido onshore-offshore, se garantizarán soluciones flexibles, escalables y de alto impacto en toda la región.



"Encantados de asociarnos con upsource by solutions para avanzar en la expansión estratégica de Konecta en Oriente Medio", explica Ahmad Elharany, Director General del Mercado de Oriente Medio y África en Konecta. "Arabia Saudí y la región del Golfo son mercados clave para la compañía, y al colaborar con un actor local fuerte como upsource by solutions, es posible ofrecer soluciones innovadoras de experiencia del cliente impulsadas por GenAI que satisfacen las necesidades cambiantes de las empresas en la región".



Además, Naif Al Mogbel, CEO de upsource by solutions, afirma que "esta asociación con Konecta es un gran paso en la transformación del panorama de BPO en Arabia Saudí y la región del Golfo. Al integrar soluciones avanzadas impulsadas por GenAI, no solo se mejoran las experiencias de los clientes, sino también estableciendo nuevos puntos de referencia para la eficiencia operativa y la innovación digital. Esta inversión refleja el compromiso de la compañía de empoderar a las empresas con soluciones inteligentes, escalables y preparadas para el futuro que impulsen el éxito a largo plazo".



Por su parte, Nourdine Bihmane, CEO de Konecta, añade: "al aprovechar la experiencia de Konecta en GenAI y transformación digital, esta colaboración permitirá ofrecer soluciones de experiencia del cliente de última generación adaptadas a las necesidades únicas de la región. Esta asociación impulsará la innovación, mejorará la eficiencia operativa y empoderará a las empresas para elevar la satisfacción del cliente, a través de interacciones inteligentes basadas en datos".



Sumada a la reciente apertura de una nueva sede en Nuevo Cairo, Egipto, esta alianza subraya el enfoque estratégico de Konecta en la expansión global y la consolidación de su presencia en Oriente Medio, como parte de su nuevo plan de negocio para los próximos tres años: Katalyst 2028.



Empresa emisora: Konecta

Contacto

Nombre contacto: Lucia Duran

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 91 411 58 68