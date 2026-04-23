Küppersbusch apuesta por la integración total y el diseño personalizado en un espacio de Casa Decor

Electrodomésticos de Küppersbusch en Casa Decor - Küppersbusch

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma alemana de diseño inspirada en la cocina profesional viste con sus electrodomésticos el espacio 'La Cuisine Bourgogne Dorée' de Trae, diseñado por Inmaculada Recio Studio. Las soluciones a medida de Küppersbusch refuerzan este proyecto, que combina la riqueza del burdeos con destellos dorados en un equilibrio perfecto entre lujo, sobriedad y calidez

Madrid, 23 de abril de 2026.-

En esta 61ª edición de Casa Decor, la firma consolida su posición como marca de referencia en electrodomésticos de integración, aportando piezas que unen la tecnología más avanzada con una estética vanguardista. En este contexto, Küppersbusch se incorpora con naturalidad a este entorno que supone un homenaje a la elegancia atemporal.



Inmaculada Recio, diseñadora del espacio, explica que "los electrodomésticos se integran de forma completamente armónica dentro del diseño gracias a su capacidad de panelado y a su estética minimalista, aportando continuidad visual, elegancia y orden. Esto permite que la cocina se perciba como un conjunto arquitectónico coherente". Asimismo, la interiorista destaca que "trabajar con Küppersbusch aporta un equilibrio clave entre diseño, innovación y fiabilidad. Su enfoque en la integración facilita la libertad creativa del estudio, permitiendo priorizar el concepto estético sin renunciar a prestaciones técnicas de alto nivel".



En este sentido, la marca incorpora al espacio un frigorífico combi de integración con interior premium, gracias a su panel trasero MetalCool retroiluminado y detalles como el botellero de madera. La presencia se completa con un lavavajillas que destaca por su mínimo consumo, resultado de la combinación de su clase energética B y motor inverter BLDC, siendo además uno de los modelos más silenciosos del mercado. Dos soluciones concebidas para ofrecer eficiencia en el día a día, manteniendo una estética cuidada en el conjunto.



Por su parte, Rubén Jiménez, responsable de Küppersbusch en España, señala que "Casa Decor es el escenario ideal para mostrar cómo nuestros productos se adaptan a distintos lenguajes de interiorismo, trasladando al entorno doméstico la tecnología y el rendimiento de la cocina profesional, con un diseño preciso y duradero".



Durante esta edición de Casa Decor, Küppersbusch está también presente en el espacio "La caja" de Lemon Studio para Schmidt, donde exhibe una selección de electrodomésticos de su reconocida gama MattBlack. Con ambas propuestas, la firma refuerza su posicionamiento con una estética de alta calidad, atemporal y reducida a lo esencial.



Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.



La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.



El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos premium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.







Contacto

Nombre contacto: Küppersbusch

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 608087411



