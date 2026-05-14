Küppersbusch se presenta a los Premios Casa Decor con su cafetera MattBlack de tecnología avanzada

Cafetera MattBlack de Küppersbusch - Küppersbusch

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca alemana de electrodomésticos Küppersbusch se presenta a la XIV edición de los Premios Casa Decor dentro de la categoría Mejor Diseño de Producto Integrado con su cafetera automática de integración. Una pieza de la serie MattBlack que combina un diseño minimalista en negro mate con la última tecnología y un control totalmente digital

Madrid, 14 de mayo de 2026.- Este galardón reconoce aquellas soluciones que, además de integrarse con naturalidad en los proyectos de la exposición, destacan por satisfacer las demandas del interiorismo contemporáneo. En esta edición, Küppersbusch apuesta por una pieza concebida para unir tecnología, funcionalidad y diseño en el espacio cocina.



De este modo, la cafetera automática de integración de la firma alemana destaca por su diseño minimalista, atemporal y reducido a lo esencial, característico de la serie MattBlack. Incorpora pantalla táctil TFT con visualización gráfica y hasta 16 programas. Además, ofrece diferentes opciones de configuración para adaptar la experiencia a cada usuario, con aromas y temperaturas de café seleccionables y la posibilidad de utilizar tanto café en grano como café molido. La cafetera cuenta también con función capuchino, sistema automático de limpieza, programa de descalcificación y la posibilidad de realizar dos cafés a la vez. Una solución que combina comodidad, precisión y diseño en un único electrodoméstico.



La gama MattBlack de la marca alemana propone una solución integral para la cocina a través de electrodomésticos concebidos para mantener una misma coherencia visual dentro del espacio. Una línea que apuesta por un diseño purista, reducido a lo esencial y atemporal, que convierte el negro mate en el eje central del proyecto. Su diseño ha sido reconocido internacionalmente con galardones como el Good Design Award, el European Product Design Award y los IDA Design Awards.



Rubén Jiménez, responsable de Küppersbusch en España, señala que la pieza presentada a los Premios Casa Decor "representa muy bien la evolución de la cocina, donde los electrodomésticos ya no solo responden a una necesidad funcional, sino que forman parte del propio diseño del espacio. Un producto concebido para quienes buscan la última tecnología en cafeteras automáticas y un complemento de lujo para la cocina".



Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.



La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.



El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos premium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.

Contacto

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