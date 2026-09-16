Laboratorios Ynsadiet SA lanza una creatina con una nueva fórmula tricomponente en formato 200 gramos

La evolución de la creatina ya está aquí con una nueva fórmula tricomponente - Departamento de Comunicación Laboratorios Ynsadiet

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Queda atrás la idea de que la creatina es solo para ganar músculo o para deportistas. Esta nueva creatina combina tres elementos estratégicos que multiplican la energía de forma rápida, ayudan a prevenir el cansancio y protegen la musculatura desde el primer día.

Laboratorios Ynsadiet SA, un laboratorio madrileño con más de 45 años de experiencia y reconocido como uno de los líderes en nutrición natural en España, lanza una creatina con una novedosa formulación tricomponente que combina impulso inmediato y resistencia continua para ayudar a mantener la máxima vitalidad en el día a día.

Esta nueva creatina, de sabor neutro y en un formato práctico de 200 gramos, cuenta con una fórmula tricomponente, con Fosfocreatina, Creatina Monohidrato y Sales de Fosfato, tres elementos diseñados para ofrecer la máxima eficacia. Por eso, si se compara con la creatina convencional, se puede observar que ofrece una energía inmediata y constante y que, además, al ser suave y ligera, resulta ideal para el consumo diario.

Fórmula Tricomponente: Triple Acción en Equipo

Como puede observarse en el cuadro comparativo la formulación con estos tres ingredientes están diseñados para ofrecer la máxima eficacia:

Fosfocreatina (Energía Inmediata): La forma de utilización directa que aporta un plus de energía sin esperar semanas.

La forma de utilización directa que aporta un plus de energía sin esperar semanas. Creatina Monohidrato (Resistencia Continua): Mantiene las reservas musculares al 100% día a día para un rendimiento constante.

Mantiene las reservas musculares al 100% día a día para un rendimiento constante. Sales de Fosfato (Recarga de Batería) Calcio - Fosforo : Reponen el mineral consumido y amortiguan la molesta sensación de fatiga para que nada frene.

¿En qué se diferencia de una creatina convencional?

-Incorpora fosfocreatina como parte de su formulación, además de creatina monohidrato.

-Añade calcio y fósforo, dos minerales que contribuyen al metabolismo energético normal.

-Integra tres componentes en una única fórmula, frente a los productos elaborados únicamente con creatina monohidrato.

La incorporación del Calcio y Fósforo, es el tándem imprescindible para activar la musculatura:

Calcio: El "gatillo" biológico que activa las fibras para rendir a la máxima potencia.

El "gatillo" biológico que activa las fibras para rendir a la máxima potencia. Fósforo: La pieza clave para reconstruir la batería celular (ATP) en pleno esfuerzo.

La medida inteligente, justa y sin excesos es de 3 gramos diarios de Creatina Pura, ya que el cuerpo gasta aproximadamente 2 gramos. Por lo tanto, esta creatina, que aporta la dosis diaria perfecta, tiene como resultado:

100% eficiente: Cubre exactamente lo que se necesita sin sobrecargar el organismo.

Cubre exactamente lo que se necesita sin sobrecargar el organismo. Máximo confort digestivo: Adiós a las molestas "fases de carga" y a los atracones iniciales. Fácil digestión y absorción limpia sin retención molesta de líquidos.

En Resumen, esta nueva creatina es la evolución de la creatina convencional más reforzada. Esta nueva creatina no es un suplemento más: es un sistema inteligente de energía al alcance de todos.

La combinación perfecta de impulso inmediato, resistencia continua y soporte mineral para mantener la máxima vitalidad en el día a día. A la venta en Mercadona.

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Emisor: Departamento de Comunicación Laboratorios Ynsadiet SA

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