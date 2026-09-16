Laboratorios Ynsadiet SA lanza una creatina con una nueva fórmula tricomponente en formato 200 gramos

La evolución de la creatina ya está aquí con una nueva fórmula tricomponente - Departamento de Comunicación Laboratorios Ynsadiet
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Queda atrás la idea de que la creatina es solo para ganar músculo o para deportistas. Esta nueva creatina combina tres elementos estratégicos que multiplican la energía de forma rápida, ayudan a prevenir el cansancio y protegen la musculatura desde el primer día.
Laboratorios Ynsadiet SA, un laboratorio madrileño con más de 45 años de experiencia y reconocido como uno de los líderes en nutrición natural en España, lanza una creatina con una novedosa formulación tricomponente que combina impulso inmediato y resistencia continua para ayudar a mantener la máxima vitalidad en el día a día.
Esta nueva creatina, de sabor neutro y en un formato práctico de 200 gramos, cuenta con una fórmula tricomponente, con Fosfocreatina, Creatina Monohidrato y Sales de Fosfato, tres elementos diseñados para ofrecer la máxima eficacia. Por eso, si se compara con la creatina convencional, se puede observar que ofrece una energía inmediata y constante y que, además, al ser suave y ligera, resulta ideal para el consumo diario.
Fórmula Tricomponente: Triple Acción en Equipo
Como puede observarse en el cuadro comparativo la formulación con estos tres ingredientes están diseñados para ofrecer la máxima eficacia:
- Fosfocreatina (Energía Inmediata): La forma de utilización directa que aporta un plus de energía sin esperar semanas.
- Creatina Monohidrato (Resistencia Continua): Mantiene las reservas musculares al 100% día a día para un rendimiento constante.
- Sales de Fosfato (Recarga de Batería) Calcio - Fosforo : Reponen el mineral consumido y amortiguan la molesta sensación de fatiga para que nada frene.
¿En qué se diferencia de una creatina convencional?
-Incorpora fosfocreatina como parte de su formulación, además de creatina monohidrato.
-Añade calcio y fósforo, dos minerales que contribuyen al metabolismo energético normal.
-Integra tres componentes en una única fórmula, frente a los productos elaborados únicamente con creatina monohidrato.
La incorporación del Calcio y Fósforo, es el tándem imprescindible para activar la musculatura:
- Calcio: El "gatillo" biológico que activa las fibras para rendir a la máxima potencia.
- Fósforo: La pieza clave para reconstruir la batería celular (ATP) en pleno esfuerzo.
La medida inteligente, justa y sin excesos es de 3 gramos diarios de Creatina Pura, ya que el cuerpo gasta aproximadamente 2 gramos. Por lo tanto, esta creatina, que aporta la dosis diaria perfecta, tiene como resultado:
- 100% eficiente: Cubre exactamente lo que se necesita sin sobrecargar el organismo.
- Máximo confort digestivo: Adiós a las molestas "fases de carga" y a los atracones iniciales. Fácil digestión y absorción limpia sin retención molesta de líquidos.
En Resumen, esta nueva creatina es la evolución de la creatina convencional más reforzada. Esta nueva creatina no es un suplemento más: es un sistema inteligente de energía al alcance de todos.
La combinación perfecta de impulso inmediato, resistencia continua y soporte mineral para mantener la máxima vitalidad en el día a día. A la venta en Mercadona.
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