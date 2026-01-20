Lanzado el TerraMaster D1 SSD Pro: Caja Thunderbolt 5 de 80 Gbps con hasta 7061 MB/s

D1 SSD Pro - D1 SSD Pro

TerraMaster, una marca profesional de almacenamiento, ha lanzado oficialmente su caja SSD portátil insignia, el D1 SSD Pro. Este producto cuenta con una interfaz Thunderbolt 5 de 80 Gbps y una arquitectura de controlador de doble chip, ofreciendo una transferencia de datos estable y eficiente y una experiencia de uso verdaderamente silenciosa. Diseñado para editores de video 8K/4K

Ancho de banda de 80 Gbps, rendimiento de transferencia máximo

El D1 SSD Pro aprovecha al máximo el ancho de banda de 80 Gbps del Thunderbolt 5, alcanzando velocidades de lectura de hasta 7061 MB/s y de escritura de 6816 MB/s, transfiriendo un archivo de 6 GB en aproximadamente 1 segundo. En comparación con los productos Thunderbolt 4 (40 Gbps), la velocidad casi se duplica. Para los creadores de contenido profesional, esto significa una mejora significativa en la eficiencia de importación, exportación y edición en tiempo real de material de video de alta resolución 8K/4K. Los archivos RAW grandes y las copias de seguridad de proyectos de tamaño terabyte también pueden completarse rápidamente, haciendo que los flujos de trabajo sean más fluidos y eficientes.



Diseño pasivo de aluminio para durabilidad y funcionamiento silencioso.



El D1 SSD Pro presenta un cuerpo de aleación de aluminio de grado aeroespacial, mecanizado con precisión mediante tecnología de moldeo integrado CNC, que ofrece una excelente resistencia y disipación de calor. El diseño de refrigeración pasiva sin ventilador garantiza un funcionamiento verdaderamente silencioso, mientras que la superficie arenada mate premium proporciona una sensación táctil delicada y una apariencia discreta y sofisticada. Su volumen es solo aproximadamente el 80% de productos similares de 80 Gbps, lo que lo hace compacto y ligero, fácil de guardar en un bolsillo y transformable en una estación de trabajo móvil de alto rendimiento en cualquier momento y lugar.



Amplia compatibilidad

Admite SSD NVMe M.2 2280, con una capacidad máxima de 8 TB por unidad (se admitirán capacidades mayores en el futuro). Plug and play, no se requiere configuración compleja.



Compatible con interfaces Thunderbolt 5/4/3 y USB4/3.2, y admite sistemas Windows, macOS y Linux. Puede configurarse directamente como unidad de arranque de macOS para cambiar rápidamente entre sistemas duales macOS y Windows. Incluye el software de copia de seguridad TPC Backupper (admite copias de seguridad programadas, incrementales y diferenciales para Windows 8-11). Los usuarios de Mac pueden usar Time Machine sin problemas. Además, la aplicación móvil exclusiva de TerraMaster TDAS admite la copia de seguridad con un clic de fotos y videos para usuarios de iOS y Android, protegiendo de manera integral los datos importantes.



Protección de seguridad integral+ Solución de copia de seguridad profesional

Mecanismos de circuito integrados, que incluyen protección contra cortocircuitos, sobretensiones y protección electrostática ESD, protegen efectivamente la seguridad del hardware y los datos incluso en entornos complejos.



Disponibilidad

El TerraMaster D1 SSD Pro ya está disponible a través del sitio web oficial de TerraMaster y canales autorizados, con una garantía global de 2 años y soporte técnico de por vida. ¡Experimenta hoy mismo el almacenamiento portátil Thunderbolt 5 de alto rendimiento!



Oferta de lanzamiento: Disfrutar de un 15% de descuento durante las dos primeras semanas del lanzamiento.



Para más detalles, visitar: https://www.terra-master.com/es-es/products/d1-ssd-pro



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional centrada en soluciones de almacenamiento innovadoras para hogares, negocios y empresas. Con un compromiso con el rendimiento, la fiabilidad y el diseño fácil de usar, TerraMaster ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.

