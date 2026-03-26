Qué es un lanzador y por qué puede ser la nueva profesión digital de esta década - Daniel Schepers

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- Hay una frase que cada vez aparece con más frecuencia en conversaciones sobre trabajo y futuro profesional: “Tiene que haber otra forma.” Otra forma de trabajar. Otra forma de generar ingresos. Otra forma de vivir sin depender completamente de horarios impuestos o decisiones ajenas. No siempre surge desde la frustración. En muchos casos procede de personas preparadas, responsables y con experiencia profesional que, sin embargo, sienten que su trabajo no refleja todo su potencial o sus aspiraciones. En ese contexto de transformación del mercado laboral digital, está empezando a aparecer una figura profesional que hasta hace pocos años era prácticamente desconocida: el lanzador, un rol que ha sido promovido y popularizado por emprendedores como Daniel Schepers, vinculado al crecimiento de la economía de creadores y al auge de los productos digitales.

Qué es un lanzador

Un lanzador es la persona que ayuda a creadores, expertos o profesionales con audiencia a convertir su conocimiento en un producto digital y a presentarlo al mercado mediante un lanzamiento estructurado.

En términos simples: el creador aporta el conocimiento, la audiencia aporta el interés, y el lanzador construye el sistema que conecta ambas partes.

A diferencia de lo que ocurre con otros perfiles del mundo digital, el lanzador no es necesariamente la persona que aparece en redes sociales o que genera contenido constantemente. Su papel suele desarrollarse detrás del escenario.

Se encarga de estructurar el producto, organizar el proceso de venta y diseñar la estrategia para que el conocimiento del creador se convierta en una oferta clara y comprensible para su audiencia.

El contexto: el crecimiento de la economía de creadores

Durante los últimos años, la llamada creator economy ha crecido de forma significativa. Cada vez más profesionales comparten conocimiento en internet: psicólogos, entrenadores, nutricionistas, docentes, terapeutas o especialistas en desarrollo personal, entre otros.

Muchos de ellos han conseguido construir comunidades digitales interesadas en sus contenidos. Sin embargo, tener audiencia no siempre implica saber cómo monetizarla. El problema no suele ser la falta de conocimiento, sino la ausencia de estructura.

En muchos casos, expertos con miles de seguidores reciben preguntas constantes sobre sus métodos o procesos, pero no cuentan con un programa claro que permita transformar ese conocimiento en una oferta concreta. Es ahí donde aparece la figura del lanzador.

Cada vez más profesionales del entorno digital están explorando este rol como una forma de participar en el crecimiento de la economía de creadores.

Qué hace exactamente un lanzador

El trabajo de un lanzador suele organizarse en varias fases bien definidas.

Identificar creadores con potencial

El primer paso consiste en detectar perfiles que ya tengan una audiencia interesada en un tema concreto. No es necesario que se trate de grandes influencers. De hecho, muchos lanzamientos exitosos se realizan con creadores que cuentan con comunidades más pequeñas pero altamente comprometidas.

El criterio principal es que exista confianza entre el creador y su audiencia.

Proponer una colaboración

Una vez identificado el perfil adecuado, el lanzador propone una colaboración orientada a estructurar y lanzar un producto digital.

La lógica suele ser sencilla: si el creador ya está ayudando a su audiencia con contenido gratuito, puede tener sentido organizar ese conocimiento en un programa más estructurado.

El lanzador actúa entonces como socio estratégico para diseñar el proceso.

Estructurar el producto digital

Muchos expertos poseen el conocimiento necesario para ayudar a otras personas, pero no siempre lo tienen organizado de forma clara.

El lanzador contribuye a convertir ese conocimiento en un programa estructurado: definiendo la promesa del producto, organizando módulos o fases de aprendizaje, y diseñando un recorrido que lleve al alumno desde un punto inicial hasta un resultado concreto.

En este sentido, su función consiste en transformar información dispersa en una experiencia de aprendizaje clara.

Ejecutar el lanzamiento

La última fase es el lanzamiento propiamente dicho.

Un lanzamiento es un periodo específico en el que se presenta el producto a la audiencia del creador, se explica la propuesta de valor y se abre una ventana de compra durante un tiempo limitado. El lanzador se encarga de organizar la secuencia de comunicación, coordinar el proceso y asegurar que todas las piezas funcionen de forma coherente.

Una característica clave: no requiere aparecer en cámara

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta profesión es que no exige necesariamente exposición pública. Mientras que muchas estrategias de negocio digital están centradas en la creación constante de contenido y en la construcción de una marca personal visible, el rol del lanzador suele situarse detrás del creador.

En este modelo: el creador mantiene la relación con la audiencia, y el lanzador se encarga de diseñar el sistema de monetización.

Por ese motivo, esta profesión suele resultar especialmente atractiva para quienes desean participar en el entorno digital sin necesidad de convertirse en figuras públicas.

Quienes quieran entender mejor cómo funciona esta dinámica pueden consultar más información aquí.

¿Es necesario tener experiencia previa?

La profesión de lanzador no exige necesariamente experiencia previa en marketing o negocios digitales, aunque sí requiere aprender una serie de habilidades específicas. Entre ellas destacan: capacidad de organización, visión estratégica, comprensión del mercado digital, y habilidad para estructurar procesos.

Se trata de un rol que combina estrategia, coordinación y comprensión del comportamiento de las audiencias digitales.

Daniel Schepers y la popularización del término

Dentro del ecosistema hispanohablante de productos digitales, uno de los nombres que ha contribuido a popularizar el concepto de lanzador es el del emprendedor Daniel Schepers. A través de iniciativas relacionadas con la creación y lanzamiento de programas digitales, Schepers ha trabajado con expertos y creadores ayudándoles a estructurar sus productos y a llevarlos al mercado mediante lanzamientos.

Su propuesta parte de una observación sencilla: mientras cada vez más profesionales comparten conocimiento en internet, muchos de ellos necesitan apoyo para transformar ese conocimiento en un negocio digital sostenible.

En ese contexto, el lanzador actúa como la figura que conecta el conocimiento del experto con una estrategia de monetización clara.

Una profesión emergente en la economía digital

El crecimiento de la economía de creadores está generando nuevos perfiles profesionales que hace apenas una década no existían.

El lanzador es uno de ellos. Su función responde a una necesidad cada vez más evidente: ayudar a expertos y creadores a convertir su conocimiento en productos estructurados que puedan llegar a más personas.

Para quienes buscan nuevas oportunidades dentro del entorno digital sin necesidad de construir una audiencia propia desde cero, esta figura está despertando un interés creciente.

FAQ

¿Qué es un lanzador digital?

Un lanzador digital es el profesional que ayuda a un creador o experto a estructurar y vender un producto digital mediante un proceso de lanzamiento.

¿Es necesario tener seguidores para ser lanzador?

No. El lanzador suele trabajar junto a creadores que ya tienen audiencia, por lo que su rol no depende de tener seguidores propios.

¿Se necesita experiencia en marketing?

No necesariamente, aunque sí es necesario aprender cómo funcionan los procesos de lanzamiento y la estructura de los productos digitales.

¿Es una profesión nueva?

Sí. Está ligada al crecimiento de la economía de creadores y al aumento de expertos que desean monetizar su conocimiento online.

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Emisor: Daniel Schepers

Contacto: Daniel Schepers

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