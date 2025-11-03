Lanzan un radiador ‘made in Murcia’ que ahorra un 70% en electricidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 3 de noviembre de 2025.-

El calefactor de Herga Energy, con modelos de pared y portátiles, consume 480W frente a los 1.800W de otros modelos convencionales

La empresa murciana Herga Energy ha lanzado al mercado un modelo de radiador eléctrico transparente, irrompible, que no quema al tocarlo y, lo más importante para el consumidor, que consume alrededor de un 70% menos de energía eléctrica que los radiadores convencionales.



El radiador transparente consume 480W frente a los 1.800W de otros modelos convencionales, para calentar una sala de 12 metros cuadrados, y hacerlo además en menos tiempo, debido a su innovador sistema de funcionamiento.



También reduce la humedad ambiental y no quema al tocarlo. Aunque la firma recomienda instalarlo bajo las ventanas, puede colgarse o pegarse (mediante adhesivos incluidos) a cualquier pared. Es ideal para instalar en baños por capacidad para calentar rápidamente el ambiente y también es apto para oficinas, establecimientos comerciales y prácticamente todo tipo de espacios.



Herga Energy, que con este producto pretende pasar de ser una pequeña empresa a revolucionar el mundo de la calefacción eléctrica, afronta ahora el reto de la distribución. La firma ha iniciado contactos con diversas cadenas de establecimientos para la comercialización de sus productos, una vez ha concluido el proceso que le permitirá producir miles de unidades de su radiador transparente al día, lo que además implicará triplicar su plantilla. De momento, el producto se puede adquirir a través de la nueva página web de la empresa, radiadorelectrico.eu



Herga Energy ofrece además otro modelo de radiador, en este caso portátil y en un elegante color negro, con características similares, capaz de calentar en pocos minutos una habitación de 18 metros cuadrados con un consumo de 480w.



La empresa también comercializa un calefactor que se coloca bajo las alfombras, y otro modelo para ubicar debajo de las mesas. Hasta ahora, su especialidad era un revolucionario sistema antivaho para espejos de baño y otro transparente para las pistas de pádel, del que Herga Energy cuenta con la patente mundial, y que ya ha llegado a cientos de canchas de decenas de países.



Certificados de seguridad y calidad

Los productos de Herga Energy son el resultado de tres décadas de investigación de una pequeña empresa ubicada en Molina de Segura, con solo cuatro empleados y 300.000 euros de facturación anual. Sus procesos de fabricación y control de calidad están avalados por certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002, emitidas por EQA, además del exigente certificado UL E502245, único en su categoría, y la acreditación CETECOM EMC, que garantiza la seguridad electromagnética de todos sus productos. Por eso, la firma ofrece en sus productos diez años de garantía. Recientemente, Herga Energy ha completado también su adhesión al registro europeo EPREL, cumpliendo con la nueva legislación sobre eficiencia energética vigente desde julio de 2025. Además, La compañía colabora activamente con la Universidad de Murcia en proyectos de investigación sobre energía y eficiencia térmica.



Según explica su fundador y CEO, José Francisco Hernández Gadea, el nuevo sistema utiliza materiales laminados de alta resistencia que permiten transmitir calor sin perder transparencia, ofreciendo un diseño elegante y seguro para espacios domésticos, comerciales y deportivos.







Contacto

Nombre contacto: José Francisco Hernández

Descripción contacto: Herga Energy / CEO

Teléfono de contacto: 655 92 04 15



