Laura Folch Solé acompaña a transformar los patrones relacionales para construir vínculos más conscientes - Laura Folch Solé

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio de 2026.-

Las relaciones personales están profundamente influenciadas por experiencias, aprendizajes y formas de vincularse que se desarrollan a lo largo de la vida. En muchas ocasiones, determinados conflictos o dinámicas tienden a repetirse sin que resulte sencillo identificar su origen. La terapia humanista integrativa ofrece un espacio de acompañamiento orientado a comprender estos procesos desde una mirada global.

En esta línea, Laura Folch Solé trabaja con personas que desean reconocer y transformar sus patrones relacionales para construir vínculos más conscientes y saludables.

Comprender el origen de los patrones relacionales para favorecer relaciones más conscientes

Los patrones relacionales son formas de pensar, sentir y actuar que influyen en la manera en que cada persona establece vínculos consigo misma y con los demás. Aunque pueden desarrollarse como mecanismos de adaptación, con el paso del tiempo algunos de estos esquemas pueden dificultar la comunicación, generar conflictos recurrentes o afectar al bienestar emocional.

Desde la terapia humanista integrativa, el acompañamiento terapéutico no se limita al análisis de las dificultades presentes, sino que también explora la historia personal, las experiencias vinculares y las respuestas emocionales que intervienen en la forma de relacionarse. Este enfoque integra diferentes herramientas para favorecer una comprensión más amplia de cada proceso, respetando el ritmo y las necesidades individuales.

Laura Folch Solé desarrolla un trabajo centrado en la transformación vincular, abordando aspectos como la autoestima, la regulación emocional, las relaciones de pareja y los vínculos familiares. La intervención combina recursos de la psicología humanista, el análisis transaccional, el trabajo corporal y la regulación del sistema nervioso para facilitar cambios sostenibles en la forma de establecer relaciones.

Un enfoque integrativo que contempla la experiencia emocional, corporal y relacional

La terapia humanista integrativa entiende que las vivencias emocionales también tienen una expresión en el cuerpo y en la manera en que las personas interactúan con su entorno. Por ello, el proceso terapéutico incorpora herramientas que permiten trabajar de forma coordinada los aspectos emocionales, cognitivos y corporales implicados en cada situación.

Laura Folch Solé ofrece terapia individual y de pareja, tanto en modalidad presencial como online, adaptando cada proceso a las características y objetivos de cada persona. El trabajo terapéutico busca favorecer una mayor conciencia sobre los propios recursos, comprender el origen de determinados patrones y desarrollar nuevas formas de afrontar las relaciones desde una perspectiva más equilibrada.

A través de este enfoque, Laura Folch Solé acompaña procesos orientados al crecimiento personal y al fortalecimiento de los vínculos. La terapia humanista integrativa constituye una herramienta para comprender la propia historia relacional, promover una mayor regulación emocional y favorecer relaciones construidas desde la autenticidad, la conciencia y el bienestar.

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Emisor: Laura Folch Solé

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