LeeUnPoco lanza una campaña de verano para fomentar el hábito lector en niños durante las vacaciones

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de junio 2026.-

Con la llegada de las vacaciones escolares, muchas familias buscan actividades que permitan a sus hijos e hijas seguir aprendiendo durante el verano sin convertir el descanso en una prolongación de los deberes del colegio. Con este objetivo, LeeUnPoco, la plataforma digital de lectura infantil orientada a impulsar la comprensión lectora y la motivación, presenta su nueva campaña de verano bajo el lema: “Este verano, leer un poco cuenta mucho”.

La iniciativa invita a las familias a incorporar la lectura a la rutina estival de una manera realista y accesible: diez minutos al día durante 21 días. La propuesta busca ayudar a niños y niñas de Primaria a mantener los buenos hábitos adquiridos durante el curso escolar o, en algunos casos, a empezar a descubrir el placer de leer sin presión.

LeeUnPoco propone el reto "21 días leyendo este verano", una iniciativa para incorporar diez minutos diarios de lectura de forma sencillia, motivadora y adaptada a cada ritmo

La campaña parte de una idea sencilla: durante el verano no es necesario imponer largas sesiones de lectura ni llenar la agenda infantil de tareas académicas. Reservar unos minutos al día para leer puede convertirse en un momento agradable, compatible con los viajes, los juegos, la playa o el descanso en casa.

Un reto de lectura pensado para disfrutar del verano

El Reto LeeUnPoco: 21 días leyendo este verano plantea una dinámica fácil de integrar en la rutina familiar. Cada niño o niña puede avanzar a su ritmo, marcar sus progresos y convertir la lectura diaria en un pequeño logro.

Como parte de la campaña, LeeUnPoco pondrá a disposición de las familias un calendario descargable de 21 días, que permitirá visualizar los avances y reforzar la motivación. El recurso incluirá pequeños hitos semanales y un diploma final para celebrar la constancia.

“Queremos que la lectura no se perciba como una obligación vinculada únicamente al colegio. El verano también puede ser un buen momento para descubrir historias, desarrollar la imaginación y reforzar la comprensión lectora con calma”, explica Estitxu Julián Fandiño, socia de LeeUnPoco.

Lectura adaptada, comprensión y motivación

LeeUnPoco es una plataforma digital pensada para acompañar a niños y niñas en el desarrollo del hábito lector desde un enfoque accesible, inclusivo y motivador. La herramienta ofrece lecturas adaptadas a diferentes ritmos y necesidades, ejercicios para trabajar la comprensión lectora y funcionalidades que facilitan una experiencia personalizada.

Entre sus recursos destacan las opciones de accesibilidad, como la posibilidad de adaptar el tamaño del texto, utilizar tipografías pensadas para facilitar la lectura o activar diferentes modos de visualización. La plataforma también incorpora elementos interactivos y de gamificación para favorecer la motivación y hacer que cada avance resulte más estimulante.

El objetivo no es únicamente que los niños lean palabras, sino que comprendan lo que leen, reflexionen sobre los textos y desarrollen una relación más positiva con la lectura.

Una promoción especial para las vacaciones escolares

Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña, LeeUnPoco ofrecerá un Pack Verano con un descuento especial del 30% durante 2 meses. Las familias podrán utilizar el código promocional VERANOLEE para acceder a la oferta.

Además, la plataforma mantiene la posibilidad de probar gratis el servicio durante unos días antes de activar la suscripción, con el objetivo de que cada familia pueda descubrir cómo funciona y valorar si encaja con sus necesidades.

La campaña estará activa durante los meses de verano y contará con diferentes acciones en redes sociales, contenidos educativos para familias, colaboraciones con asociaciones de familias y centros escolares, así como recursos prácticos para incorporar la lectura a la rutina diaria.

Sobre LeeUnPoco

LeeUnPoco es una plataforma digital de lectura infantil diseñada para mejorar la motivación y la comprensión lectora de niños y niñas de Primaria. Su propuesta combina personalización, accesibilidad, actividades de comprensión y recursos interactivos para adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje y necesidades.

La plataforma busca acompañar a familias y docentes en el desarrollo de una relación más positiva con la lectura, facilitando una experiencia motivadora, inclusiva y adaptada a cada niño o niña.



Emisor: LeeUnPoco

Contacto: LeeUnPoco

Número de contacto: +34676235669