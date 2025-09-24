Legalsha lidera reclamaciones de tarjetas revolving y microcréditos abusivos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- Durante los últimos años, los productos financieros complejos han generado un aumento significativo de reclamaciones en toda España. Legalsha, firma legal especializada en derecho bancario, ha consolidado su papel como referente nacional en la reclamación de tarjetas revolving y microcréditos con condiciones abusivas. Este crecimiento no es casual: miles de personas han logrado recuperar su dinero gracias a procesos jurídicos liderados por el equipo de la firma, que actúa bajo el principio de “no gano, no cobro”.

La mecánica de las tarjetas revolving, con intereses que superan el 20 % TAE en muchos casos, ha sido objeto de múltiples sentencias que las califican como usura. Lo mismo ocurre con los microcréditos, que suelen aplicarse sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago del consumidor. Legalsha ofrece estudios gratuitos de viabilidad y ha logrado un altísimo porcentaje de éxito en sus demandas, tanto por vía judicial como extrajudicial.

Un modelo accesible y centrado en el consumidor

Legalsha cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 80 profesionales especializados en derecho del consumo, economía y peritaje. La firma ha simplificado el proceso de reclamación para hacerlo accesible desde cualquier punto de España, incluso de forma 100 % online. Esto permite que cualquier persona afectada pueda iniciar su reclamación sin adelantar pagos, con la posibilidad real de eliminar deudas ilegítimas y recuperar los intereses y comisiones cobradas indebidamente. Además, ofrecen defensa activa frente a inclusiones injustas en ficheros de morosidad como ASNEF o EXPERIAN.

“Nuestro objetivo es que el consumidor recupere lo que le corresponde sin verse atrapado en nuevos gastos o incertidumbres”, señalan desde el equipo jurídico de la firma.

Alta demanda y expansión de servicios

El aumento de casos ha llevado a Legalsha a ampliar su estructura, con nuevas oficinas especializadas en la Ley de Segunda Oportunidad y alianzas estratégicas con plataformas legaltech como Salatan.IO. Este enfoque tecnológico permite gestionar expedientes de forma ágil, segura y con trazabilidad en tiempo real.

Por otra parte, el crecimiento de las reclamaciones por productos financieros ha puesto sobre la mesa la necesidad de educar al consumidor sobre sus derechos. En este contexto, la labor informativa de Legalsha en medios digitales y redes sociales también ha cobrado relevancia.

Con un enfoque transparente, ágil y comprometido, Legalsha sigue posicionándose como uno de los principales aliados legales frente a los abusos financieros en el mercado español.

