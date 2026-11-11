Level UP logra el récord Guinness a la mayor lección de emprendimiento empresarial en Valencia

Delgado, Calleja y la representante de Guinness World Records - Level UP

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante la jornada, a la que asistieron numerosos rostros conocidos, como Kike Sarasola, Enrique Tomás, Jesús Calleja o Álex Roca, se reivindicó la importancia de la formación y la profesionalización para fortalecer el tejido empresarial español

Valencia, 11 de noviembre de 2026.- La escuela de negocios Level UP ha conseguido un Guinness World Records™ a la mayor lección de emprendimiento tras reunir a cerca de 4.000 empresarios y directivos de toda España en el Roig Arena de Valencia, durante la celebración del Level UP Business Summit, una jornada dedicada al crecimiento y la profesionalización empresarial que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre.



El reconocimiento fue certificado después de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización internacional.



Un evento que reunió, además, a referentes como Jesús Calleja, Enrique Tomás, Álex Roca, Almudena Cid, María Vasco, Kike Sarasola, Luis Galindo y Marc Ros, entre otros empresarios nacionales.



El pistoletazo de salida lo dio Eduardo Pascual, secretario de innovación de la Generalitat, quien recordó, delante de todos los empresarios congregados que "detrás de cada persona hay un proyecto que busca avanzar", "la empresa es un motor de prosperidad". Y es que si queremos una economía más sólida se necesitan empresarios con capacidad de crecer. "El crecimiento económico se construye", concluyó.



Así se llamó la primera mesa redonda, en la que participaron el fundador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, y Enrique Tomás, CEO de la empresa que lleva su nombre.



Tomás incidió en la idea de disfrutar del camino, siendo el dinero la consecuencia de crear un negocio. Sarasola resaltó la idea de mejorar las ideas que existen, buscar algo que no existe en un nicho de mercado e ir a por ello.



Así se ha incentivado la idea de que los empresarios, los que mantienen el eje principal de la economía de un país, pueden tener una meta pero varios caminos para ello, siendo el camino lo más destacado. "Se tienen días buenos y malos pero siempre hay que seguir adelante". En definitiva "el éxito y el fracaso se mide al final de la carrera, mientras se está jugando al juego de la vida", opinaron.



"Cuando algo es bueno hay que aplicarlo. no es copiar, es mejorar lo que hay. Todos los negocios tienen que vender de forma brillante y para ello hay que transformar la mentalidad". "Faltan habilidades en el mundo de las ventas", destacaron. "La clave es que el empresario vea qué puede mejorar".



También se destacó la importancia de saber delegar en una empresa. Un negocio no puede depender solo de una persona. Y tener, por supuesto, un plan de negocio viable que sea rentable, que responda a 5 preguntas: ¿cuántos clientes necesitas conseguir?, ¿cuáles son las vías para generar ese volumen de clientes?; ¿cuál es la estructura de precios y operaciones que lo soporta?, ¿en cuánto tiempo alcanzaremos el "break even point"? y ¿cuáles son los ingresos, gastos, EBITDA y cashflow del próximo año?



Delgado también recordó que "hay algo mucho peor de que no te compren y es que no tengan la oportunidad de hacerlo. Que al menos se sepa lo que uno ofrece". Evolucionar es la clave. En definitiva, resumió, "una idea no se convierte en negocio porque nos apasione, una idea se convierte en negocio cuando el mercado la valida, la quiere y la compra. este es el verdadero emprendimiento. El que cambia la sociedad, el que crea riqueza y el que hace país".



Más allá de la dimensión del récord, Level UP ha querido aprovechar el encuentro para lanzar un mensaje sobre uno de los grandes desafíos del tejido empresarial español: conseguir que las empresas no solo nazcan, sino que sobrevivan, crezcan y perduren.



En este sentido, la escuela de negocios puso el foco en las dificultades que afrontan miles de pequeñas y medianas empresas para mantenerse activas durante sus primeros años.



Según el INE, casi 42 de cada 100 empresas creadas en España supera los cinco años de vida. Así, una parte significativa de las empresas creadas en nuestro país no consigue superar sus primeros años de actividad.



Frente a esta realidad, Level UP defiende la importancia de la formación empresarial, la profesionalización de la gestión y el desarrollo de habilidades de liderazgo como herramientas para construir negocios más sólidos y competitivos.



Ese es el lema del atleta Álex Roca, quien resaltó que la actitud es lo más importante ante la vida. Además de "aunque llegues muy lejos no te olvides de donde vienes, porque la vida no es estable".



También destacó el poder de la resiliencia. Lo fundamental es "respetar y educar tanto en la vida como en la empresa" ya que "no todos trazamos el mismo camino y hacemos las cosas de la misma forma".



El reconocimiento supone un nuevo hito para Level UP, una escuela de negocios fundada por Carlos Delgado que, durante sus catorce años de trayectoria, ha formado a más de 60.000 empresarios y empresarias, según datos de la propia organización.



A lo largo de estos años, Level UP ha desarrollado una metodología de formación orientada a ayudar a propietarios y directivos de pequeñas y medianas empresas a mejorar su gestión, profesionalizar sus negocios y afrontar nuevos retos de crecimiento.



Con este reconocimiento, Level UP busca reforzar su compromiso con la formación y el desarrollo del tejido empresarial español.



La organización considera que el verdadero valor de la jornada no reside únicamente en el número de participantes reunidos, sino en el conocimiento, las herramientas y las experiencias que los empresarios puedan trasladar posteriormente a sus negocios.



Level UP es una escuela de negocios especializada en formación empresarial y desarrollo de habilidades de gestión, liderazgo y crecimiento de negocios. Fundada por Carlos Delgado, cuenta con catorce años de trayectoria y ha formado a más de 60.000 empresarios y empresarias, según datos de la organización.

Contacto

Nombre contacto: After Agency

Descripción contacto: After Agency

Teléfono de contacto: +34 96 381 66 10



