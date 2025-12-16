Ley de Segunda Oportunidad en España; cómo iniciar el proceso con Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

¿Y si cancelar todas las deudas fuera legal y posible en España? Lo es. Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, muchos particulares y autónomos están dejando atrás situaciones límites de sobreendeudamiento. En este contexto, Repara tu Deuda Abogados se ha consolidado como el despacho líder en la tramitación de este mecanismo, ayudando a quienes necesitan reiniciar su vida económica sin cargas imposibles de asumir.

Una vía legal para empezar de nuevo, paso a paso

La Ley de Segunda Oportunidad establece un marco legal que permite a particulares y autónomos cancelar deudas si cumplen con una serie de requisitos: actuar de buena fe, encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y no haber sido condenados por delitos socioeconómicos en los últimos diez años. A través de un procedimiento judicial, es posible lograr la exoneración total de las deudas, incluso aquellas contraídas con entidades bancarias, financieras o a través de tarjetas revolving y minicréditos.

En el proceso se lleva a cabo la presentación ante el juzgado competente de la documentación, se analiza la situación económica del solicitante y se valora la viabilidad de conceder el perdón de las deudas, conocido como EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho). Repara tu Deuda Abogados valora previamente la situación de cada cliente de forma individual.

Además, ha desarrollado una aplicación propia, MyRepara, disponible para Android e iOS, que permite seguir el proceso, mantener reuniones virtuales con el equipo legal y subir documentación. Todo el procedimiento puede realizarse sin desplazamientos, agilizando los tiempos y garantizando un acompañamiento profesional desde el primer momento.

Cancelar deudas públicas, una posibilidad ya reconocida

Una de las principales novedades introducidas por la jurisprudencia europea ha sido la inclusión de las deudas públicas en el mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad. Esto supone una mejora sustancial para quienes mantienen obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social u otras administraciones. La firma Repara tu Deuda Abogados ya contempla esta posibilidad en los expedientes que tramita, ampliando el abanico de casos susceptibles de alcanzar el EPI, que representa el cierre judicial del proceso.

Además del alivio económico que supone, acogerse a esta vía permite salir de listados de morosidad, frenar los embargos y acceder nuevamente al crédito. Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan que muchas personas ya han conseguido regularizar su situación financiera de forma definitiva.

La experiencia acumulada en este ámbito, unida a la constante adaptación a las novedades legales, ha convertido este procedimiento en una solución eficaz y realista para quienes buscan empezar de nuevo con respaldo jurídico.

