L’Idem International Animation Summit 2026; el hub global de la industria en Madrid

Más de 30 estudios globales se reúnen del 18 al 20 de febrero coincidiendo con la inauguración del nuevo campus en Matadero Madrid

Madrid, 10 de febrero de 2026.- L’Idem Animation School celebrará del 18 al 20 de febrero el International Animation Summit 2026, un encuentro profesional que reunirá en Madrid a representantes de más de 30 empresas y estudios internacionales del sector de la animación, los efectos visuales y las artes digitales.

El evento coincide con dos hitos clave para la institución: la inauguración de su nuevo campus en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid (Casa del Lector) y la celebración de sus 15 años de trayectoria académica en España, consolidando su papel como plataforma de conexión entre formación superior y mercado laboral creativo.

Un puente directo entre estudiantes y la industria

A lo largo de toda una semana, los alumnos de último curso de los tres campus de L’Idem se sumergirán en una experiencia profesional de alto nivel. El programa incluye intensas sesiones de revisión de portfolios, entrevistas individuales y procesos de reclutamiento directo. Estas jornadas contarán con la participación de supervisores de VFX, directores de producción y responsables de talento de estudios de prestigio internacional, ofreciendo a los futuros profesionales de la animación 2D/3D, los videojuegos y la realidad virtual una plataforma estratégica para dar el salto al mercado laboral.

El Summit se articula como un espacio real de transferencia profesional, donde el alumnado se enfrenta a los estándares actuales de la industria y obtiene una visión directa de los flujos de trabajo que rigen las grandes producciones audiovisuales.

Este formato convierte el encuentro en una auténtica plataforma de empleabilidad, diseñada para facilitar la incorporación del talento emergente a un sector que demanda perfiles altamente especializados y con experiencia práctica.

“Nuestro objetivo es que los estudiantes comprendan cómo funciona hoy la industria y establezcan contactos reales dentro de ella. El Summit representa exactamente nuestra filosofía: formación conectada al mundo profesional”, señala Manuel Sirgo - Director Académico de L'idem Madrid

Nuevo campus en Matadero Madrid: formación en el corazón creativo de la ciudad

La apertura del nuevo campus dentro del espacio de la Casa del Lector refuerza el posicionamiento de L’Idem como polo de innovación educativa en el centro de Madrid. Esta ubicación estratégica, integrada en uno de los principales enclaves culturales de la capital, simboliza la apuesta de la escuela por entornos de aprendizaje conectados con la creación contemporánea y la narrativa audiovisual.

La metodología de L’Idem se caracteriza por un claustro compuesto por profesionales en activo y un modelo pedagógico basado en proyectos reales, lo que permite al alumnado adquirir competencias técnicas alineadas con las necesidades actuales de los grandes estudios.

Tras quince años de presencia en España, la institución ha logrado posicionar a sus graduados en producciones internacionales de cine y series, consolidando un modelo educativo orientado al alto rendimiento y a la inserción laboral.

Madrid, nodo estratégico del talento digital europeo

Con el International Animation Summit 2026, Madrid refuerza su papel como referente para el desarrollo de perfiles especializados en artes digitales, proyectándose como punto de encuentro entre creatividad, formación y mercado global.

La celebración del Summit y la apertura del nuevo campus marcan una nueva etapa para L’Idem, reafirmando su compromiso con la excelencia profesional en un sector en constante evolución.

