La limusina Hummer negra más grande de Cataluña llega a Barcelona tras ser galardonada como 'Miss Las Vegas'

La limusina Hummer negra más grande de Cataluña - Mucho Mas Hummers

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona incorpora a su oferta de ocio y celebraciones la limusina Hummer negra más grande de Cataluña, un vehículo galardonado como 'Miss Las Vegas' en Estados Unidos. La incorporación forma parte del servicio Limusina Barcelona, gestionado por Mucho Mas Hummers, que amplía su flota con modelos Hummer, Lincoln, Ford rosa y Partybus para eventos, turismo y traslados VIP

Un servicio especializado de limusinas para todo tipo de eventos

Limusina Barcelona presta un servicio de alquiler de limusinas en Barcelona, con vehículos Hummer, Lincoln, Ford rosa y Partybus diseñados para grupos que buscan una experiencia de ocio distinta en la ciudad Condal. La gran novedad de la temporada es la limusina Hummer negra más grande de Cataluña, reconocida en Estados Unidos con el premio 'Miss Las Vegas', una distinción que la convierte en uno de los vehículos más singulares disponibles actualmente para el sector del ocio en Barcelona.



La web oficial del servicio describe estas rutas como "una fiesta sobre ruedas", combinando música, iluminación y bebidas para celebraciones en grupo, con opciones de personalización como pétalos de rosa en el interior para citas románticas o lazos blancos en el exterior para bodas y bautizos.



Una flota adaptada a celebraciones, turismo y eventos corporativos

La oferta incluye packs específicos para:



• Cumpleaños y aniversarios.



• Despedidas de soltera y soltero.



• Bodas, comuniones y bautizos.



• Eventos de empresa, traslados VIP y reuniones.



• Planes para parejas.



• Rutas turísticas diurnas y nocturnas por la ciudad.



Los paquetes pueden combinar el alquiler de limusina Hummer con cenas, espectáculos, spa, hoteles, tours turísticos o actividades infantiles, con servicios disponibles desde una hora de duración.



Quién está detrás del servicio Limusina Barcelona

El servicio de Limusinas Barcelona está operado por Mucho Mas Hummers, marca comercial con sede en la avenida Paral·lel 91 de Barcelona y dedicada a experiencias de ocio y transporte con vehículos de gran capacidad, clásicos y de lujo.



La flota incluye:



• Limusinas Hummer.



• Limusinas Lincoln.



• Limobuses o Partybus.



Todos los vehículos están preparados para celebraciones familiares, despedidas, traslados VIP y servicios empresariales.



Cobertura en Cataluña

Aunque la base está en Barcelona, el servicio opera también en Girona, Tarragona y Lleida, además de municipios como Sabadell, Castelldefels, Badalona, Sitges, Lloret de Mar, Reus o Viladecans. Este despliegue permite atender tanto a residentes como a visitantes que buscan una experiencia distinta en sus celebraciones o desplazamientos.



Un sector en crecimiento en Barcelona

El alquiler de limusinas Barcelona se ha consolidado en los últimos años como una opción habitual para celebraciones familiares, despedidas y eventos corporativos. La llegada de la limusina Hummer 'Miss Las Vegas' refuerza la oferta local y añade un elemento distintivo que podría impulsar el interés del público por experiencias premium y rutas temáticas.



Mucho Mas Hummers prevé ampliar su catálogo de servicios durante la temporada alta, especialmente en primavera y verano, cuando se concentran bodas, bautizos, comuniones y fiestas de despedida.



Sobre Mucho Mas Hummers

Mucho Mas Hummers es la marca comercial responsable del servicio Limusina Barcelona, especializado en el alquiler de limusinas Hummer, Lincoln y limobuses para celebraciones y eventos en Cataluña. Con base en Barcelona y cobertura en Girona, Tarragona y Lleida, ofrece soluciones para aniversarios, despedidas, bodas, comuniones, bautizos, eventos corporativos y turismo, con una flota de vehículos de alta capacidad y conductores profesionales.



Sitio web: https://limusina.barcelona/

Contacto

Emisor: Limusina Barcelona

Nombre contacto: Jorge Fernández

Descripción contacto: Gerente de Limusina Barcelona

Teléfono de contacto: 93 441 69 69