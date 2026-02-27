Lit impulsa la hidratación consciente con su nueva fórmula de electrolitos sin azúcar

Guillermo García-Muchacho y Andrés Blumer, fundadores de Lit - LIT HYDRATION

Madrid, 27 de febrero de 2026.

En un contexto de mayor conciencia sobre salud y bienestar, Lit pone el foco en un aspecto poco explicado hasta ahora: la diferencia entre beber agua y lograr una hidratación eficaz. Con una fórmula sin azúcares añadidos y una propuesta clara, la marca llega para ordenar una categoría dominada por bebidas azucaradas, mensajes confusos y soluciones pensadas únicamente para el alto rendimiento.

Fundada por Andrés Blumer y Guillermo García-Muchacho, Lit nace de una necesidad personal compartida tras años sin encontrar en España productos que, desde una hidratación consciente, ayudaran a mejorar el rendimiento diario, el foco o la recuperación —incluido el descanso—. El proyecto se construye así en la intersección entre ciencia, educación y estilo de vida.

Madrid, 27 de febrero de 2026. Durante años, la hidratación se ha entendido como un gesto simple y automático: beber agua. Un hábito básico, incuestionable y aparentemente suficiente. Sin embargo, en un contexto de vida cada vez más activo —con jornadas largas, mayor carga física y mental, práctica deportiva frecuente o exposición al calor— esa idea empieza a quedarse corta. Beber agua no siempre equivale a una hidratación eficaz.

A partir de esta reflexión nace Lit, una nueva marca española de electrolitos sin azúcar que propone replantear la hidratación diaria desde una perspectiva más profunda y alineada con cómo funciona realmente el organismo. Su punto de partida es claro: hidratarse no es solo ingerir líquidos, sino ayudar al cuerpo a absorber y utilizar correctamente el agua.

Es precisamente en esa capacidad de absorción donde Lit encuentra su razón de ser. Gracias a una formulación basada en electrolitos esenciales —sodio, potasio y magnesio— la marca apuesta por una hidratación superior capaz de acompañar el rendimiento diario, el enfoque mental, la recuperación y el descanso. No como promesa exagerada, sino como consecuencia de una hidratación bien entendida.

De ahí nace también su lema, “Superior Hydration”, que resume la filosofía del proyecto: una forma más consciente y eficaz de hidratarse para que el cuerpo funcione mejor y las personas puedan rendir a su máximo potencial tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Electrolitos sin azúcar para el día a día

Uno de los pilares del proyecto es su formulación sin azúcar. En un mercado dominado por bebidas isotónicas tradicionales con altos niveles de azúcares añadidos, Lit apuesta por una alternativa más limpia y coherente con un uso cotidiano.

Cada sobre contiene una combinación equilibrada de sodio (500 mg), potasio (150 mg) y magnesio (60 mg), diseñada para favorecer la correcta absorción del agua en situaciones de esfuerzo físico, calor, estrés o jornadas exigentes. La fórmula busca ser sencilla y transparente, sin ingredientes innecesarios y con el foco puesto en la funcionalidad real.

El producto se presenta actualmente en sabor Salty Lemon, un perfil suave, fresco y ligeramente salino que respeta el hábito de beber agua sin saturar el paladar. La elección responde a la misma filosofía de la marca: no enmascarar ni sobreestimular, sino mejorar un gesto cotidiano.

El desarrollo de la fórmula ha requerido más de ocho meses de pruebas hasta alcanzar el equilibrio entre composición, sabor y eficacia. El objetivo no era lanzar una bebida más, sino crear una solución esencial que ayudara al organismo a funcionar mejor en el día a día.

Ordenar la conversación sobre hidratación

El crecimiento del mercado de la hidratación en los últimos años ha venido acompañado de una mayor confusión para el consumidor. Promesas de energía inmediata o recuperación milagrosa conviven con un lenguaje excesivamente técnico que dificulta la comprensión.

Lit irrumpe con la voluntad de simplificar y educar. Su propuesta no se basa en discursos médicos ni en claims exagerados, sino en explicar de forma clara qué son los electrolitos, para qué sirven y en qué momentos pueden marcar la diferencia.

Este enfoque se refleja también en su identidad visual: limpia, directa y alejada de códigos agresivos o exclusivamente deportivos. La marca se dirige a una nueva generación de consumidores que quiere cuidarse mejor, entender lo que consume y tomar decisiones informadas.

El origen: alcanzar el máximo potencial

“La idea de Lit surge de una necesidad muy concreta”, explica Andrés Blumer. “Buscábamos sentirnos mejor en términos de rendimiento, enfoque mental, recuperación y descanso, pero los productos que encontrábamos no nos ayudaban realmente”.

Por su parte, Guillermo García-Muchacho añade: “Todo el mundo sabe que hay que beber agua, pero muy poca gente entiende cómo hidratarse de verdad. Sin una correcta absorción, el cuerpo no funciona al máximo de su capacidad”.

Lit nace así con un objetivo claro: ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial —físico y mental— a través de una hidratación superior, entendida como un hábito cotidiano y no como una solución puntual.

Disponibilidad

Lit se comercializa inicialmente a través de venta online y en puntos de venta seleccionados vinculados al deporte, el bienestar y el estilo de vida saludable.

Formato: sobres individuales de electrolitos en polvo sin azúcar

Sabor: Salty Lemon

Packs disponibles:

– Pack inicial (16 sobres): 19,99 €

– Pack diario (32 sobres): 27,99 €

– Pack pro (48 sobres): 35,98 €

Envío: gratuito a partir de 27 € en España

Canal de venta: drinklit.com