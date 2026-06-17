Livum Real EstateTM alerta de la rentabilidad invisible, el coste de una mala gestión del alquiler - Livum Real EstateTM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de mayo de 2026.-

La rentabilidad de una vivienda en alquiler suele analizarse a partir de factores visibles como el importe mensual de la renta o la evolución del mercado inmobiliario. Sin embargo, existen otros elementos menos evidentes que pueden tener un impacto significativo en el rendimiento económico de un inmueble. Periodos sin ocupación, incidencias con los inquilinos o problemas administrativos son algunas de las situaciones que pueden reducir la rentabilidad real de una inversión inmobiliaria.

En este sentido, la administración y gestión de alquiler adquiere una relevancia creciente para propietarios e inversores que buscan preservar el valor de sus activos a largo plazo. Livum Real EstateTM pone el foco en los costes ocultos asociados a una gestión ineficiente del alquiler y en la importancia de adoptar una estrategia profesional que permita minimizar riesgos y optimizar resultados.

Vacancias, impagos y otros factores que afectan a la rentabilidad

Uno de los principales riesgos para cualquier propietario son los periodos de vacancia. Cada mes en el que una vivienda permanece desocupada supone una pérdida directa de ingresos, a la que se suman gastos fijos como impuestos, suministros o costes de comunidad. Una comercialización poco eficaz o una gestión inadecuada de los procesos de alquiler pueden prolongar estas situaciones más de lo necesario.

Los impagos constituyen otro de los factores que pueden comprometer seriamente la rentabilidad de una inversión. La falta de una evaluación adecuada de la solvencia del inquilino o la ausencia de mecanismos preventivos incrementan la exposición a este tipo de incidencias, que pueden derivar además en procedimientos legales prolongados.

A ello se añaden posibles problemas contractuales relacionados con la redacción de cláusulas, la actualización de condiciones o la gestión de conflictos entre las partes. Una documentación insuficiente o incorrectamente elaborada puede generar incertidumbre jurídica y dificultar la resolución de determinadas situaciones.

La selección inadecuada de inquilinos representa igualmente un riesgo relevante. Más allá de la capacidad económica, aspectos como la estabilidad, el historial de cumplimiento o la adecuación al perfil del inmueble pueden influir en el desarrollo de la relación arrendaticia.

La gestión profesional como herramienta de protección patrimonial

La administración y gestión de alquiler no se limita a la búsqueda de un inquilino o a la firma de un contrato. Se trata de un proceso continuo que abarca la comercialización del inmueble, el seguimiento de incidencias, el control documental y la supervisión del estado de la propiedad.

Otro de los costes menos visibles para muchos propietarios es el deterioro del inmueble. La falta de seguimiento periódico puede favorecer la aparición de daños que, con el tiempo, requieren intervenciones más costosas y afectan tanto al valor de la vivienda como a su capacidad para generar ingresos.

Ante este escenario, la gestión profesional permite anticipar riesgos, reducir incidencias y mantener un control más eficiente sobre todos los aspectos relacionados con el alquiler. La aplicación de procedimientos especializados contribuye a proteger tanto la rentabilidad como la conservación del patrimonio inmobiliario.

En este ámbito, Rubén Díaz, fundador de Livum Real EstateTM, defiende que una administración y gestión de alquiler profesional constituye una herramienta esencial para preservar el valor de los activos inmobiliarios y maximizar su rendimiento sostenido en el tiempo.

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