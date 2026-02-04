Llega HONOR Magic 8 Lite, un dispositivo que puede con todo gracias a su batería de 7500 mAh - HONOR

Madrid, 04 de febrero 2026.- HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado hoy el lanzamiento del esperado HONOR Magic8 Lite, que se erige como el smartphone de gama media más potente del mercado hasta la fecha, ya que presenta una resistencia total a caídas, agua y polvo con la primera certificación SGS Triple Resistente Premium Performance Certification del sector. Al igual que la generación anterior, el dispositivo también cuenta con la prestigiosa certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, que garantiza que puede soportar caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre determinadas superficies. Además, su diseño y estructura reforzada con la tecnología anticaída HONOR Ultra-Bounce, e innovación con fluido no newtoniano para una protección avanzada y nuevo cristal templado ultrarresistente para proteger el móvil a caídas sobre 10 tipos diferentes de superficies de piedra e incluso de disparos con pistolas de aire comprimido.

Equipado con una estructura de resistencia al agua de tres capas 2.0 compatible con IP68 e IP69K lo que le permite manejar fácilmente entornos acuáticos complejos, incluyendo enjuagues, salpicaduras, agua espesa y sucia, agua a alta temperatura (en 10 segundos), agua dinámica e incluso chorros de agua a presión ultra alta. Este dispositivo ha sido probado para funcionar después de sumergirlo en agua a una profundidad de 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Además, con tecnología innovadora que permite a los usuarios poder seguir disfrutando de una experiencia fluida incluso bajo la lluvia o con guantes.

Con una batería de silicio y carbono ultragrande de 7500 mAh, HONOR Magic8 Lite revoluciona las baterías de los teléfonos móviles al entrar en la era 8, proporcionando la mayor duración y capacidad de batería disponibles en el mercado actual, mientras que con un algoritmo antienvejecimiento para la batería desarrollada por la propia empresa, el dispositivo tiene una durabilidad ultra de 6 años. Como resultado, los usuarios pueden utilizarlo libremente durante 3 días sin cargar.

Los datos de las pruebas muestran que el dispositivo puede soportar hasta 49,1 horas de reproducción de música, 22,2 horas de reproducción de vídeo en línea, 15,7 horas de juegos y 11,4 horas de videochat con una sola carga. Asimismo, la batería funciona bien a temperaturas de entre -30 °C y 55 °C, lo que le permite funcionar perfectamente en diversas condiciones adversas. Además, el modo de ahorro de energía ultra permite al dispositivo mantener llamadas continuas durante hasta 60 minutos cuando la batería baja al 2 %, mientras que el cargador con cable HONOR SuperCharge de 66 W puede recargar rápidamente la batería para un uso prolongado.

Experiencia fotográfica con smartphone impulsada por IA

Equipado con una impresionante cámara ultrasensible de 108 MP con un gran sensor de 1/1,67", HONOR Magic8 Lite captura imágenes con detalles excepcionales y un brillo mejorado, lo que ofrece a los usuarios precisión diurna y refinamiento nocturno. Para mejorar la experiencia fotográfica, la cámara principal está equipada con OIS + EIS, lo que reduce eficazmente el desenfoque y las vibraciones para obtener imágenes ultra nítidas.

Con HONOR Connection, HONOR Magic8 Lite permite transferir fotos en movimiento HD entre dispositivos iOS, mientras que el collage de fotos en movimiento 4K HD hace que las imágenes sean más vibrantes. Además, HONOR Magic8 Lite integra funciones de fotografía con IA, como Goma de borrar con IA, Recorte con IA y Expansión de imágenes con IA, que permiten a los usuarios personalizar libremente sus imágenes, agilizando la edición de fotos. En particular, Mejora con IA y Quitar reflejos con IA pueden mejorar aún más la calidad de la imagen de forma ágil y precisa.

Tecnología de pantalla excepcional para una inmersión óptima

HONOR Magic8 Lite cuenta con una pantalla OLED de 6,79 pulgadas que protege la vista, compatible con 1070 millones de colores y una resolución de gran calidad 1,5K, que ofrece tonos vibrantes y detalles impresionantes para una experiencia visual más inmersiva. Los biseles ultra estrechos de 1,3 mm redefinen los límites visuales, ofreciendo una relación pantalla-cuerpo del 94,6 %. Con los nuevos materiales orgánicos de emisión de luz deuterados y una alta frecuencia de actualización de 120 Hz, la pantalla muestra un movimiento increíblemente fluido y una mejor capacidad de respuesta para una interfaz más fluida. Además, la pantalla garantiza una experiencia visual excepcionalmente nítida y clara con su brillo HDR máximo líder en el sector de 6000 nits. HONOR Magic8 Lite también garantiza una experiencia visual cómoda con funciones que protegen la vista, como el atenuado sin riesgos PWM de 3840 Hz, la pantalla nocturna circadiana, la pantalla con desenfoque IA, el atenuado dinámico y el nivel de hardware de luz azul baja.

Respecto al Hardware, HONOR Magic 8 Lite, está equipado con el Snapdragon 6 Gen 4, que ofrece a los usuarios un nuevo nivel de fluidez del sistema y un mayor rendimiento gráfico. En comparación con la generación anterior, el rendimiento de su GPU ha mejorado en un 29 % y el de su CPU en un 11%. Esta eficiencia energética se complementa con la innovadora tecnología RAM Turbo de HONOR, que proporciona de forma efectiva una experiencia equivalente a 16 GB de RAM (8 GB físicos + 8 GB virtuales).

Color, precio y disponibilidad

Para satisfacer las diversas preferencias de estilo de los usuarios, HONOR Magic8 Lite está disponible en tres atractivos colores: Forest Green, Midnight Black, Reddish Brown. HONOR Magic8 Lite estará disponible para su compra en España por 399 euros para 256GB, y 429 euros para 512 GB de memoria.

