Llega a Málaga “Suiffland”, el entrenamiento inteligente con resultados en solo 30 minutos - CLÍNICA BIOMIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 3 de julio de 2026.

La Clínica Biomium continúa apostando por la innovación en salud, bienestar y rendimiento físico con la incorporación de Suiffland, una revolucionaria estación de entrenamiento inteligente que promete transformar la forma de entrenar gracias a sesiones personalizadas de tan solo 30 minutos.

Con esta incorporación, Biomium se convierte en el único centro de Málaga que ofrece esta tecnología de última generación, diseñada para optimizar el tiempo de entrenamiento y maximizar los resultados de forma segura, eficaz y completamente adaptada a cada usuario.

"Queremos acercar a nuestros pacientes y usuarios las herramientas más avanzadas para mejorar su salud y su condición física. Somos el único centro de Málaga que cuenta con Suiffland y estamos convencidos de que marcará un antes y un después en la manera de entrenar", afirma Manuel Soto, gerente de Clínica Biomium.

Suiffland combina tecnología, ciencia del ejercicio y personalización para ofrecer una experiencia de entrenamiento completamente guiada. El usuario no necesita conocimientos previos ni diseñar rutinas: el sistema indica en todo momento qué ejercicio realizar, cómo ejecutarlo y con qué intensidad.

Además, la plataforma adapta automáticamente la carga de trabajo al nivel físico de cada persona, permitiendo una progresión segura y evitando el riesgo de sobreentrenamiento.

"La gran ventaja de Suiffland es que elimina las dudas y la improvisación. Cada minuto tiene un objetivo concreto y cada entrenamiento está diseñado para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible", explica Soto.

El sistema ha sido desarrollado para personas que buscan eficiencia y resultados medibles. Durante cada sesión, Suiffland registra y analiza el rendimiento del usuario, proporcionando un seguimiento constante de la evolución y manteniendo la motivación gracias a datos objetivos sobre su progreso.

Entre sus principales ventajas destacan:

Entrenamientos completos de solo 30 minutos.

Seguimiento del progreso en tiempo real.

Adaptación automática al nivel físico del usuario.

Entrenamiento guiado con tecnología inteligente.

Mayor eficiencia y aprovechamiento del tiempo.

Beneficios para la salud y el rendimiento físico

Los programas de Suiffland están diseñados para trabajar de forma integral las principales capacidades físicas: Fortalece todos los grupos musculares de manera equilibrada, mejorando la potencia funcional y la composición corporal. Acelera el metabolismo y favorece la reducción del porcentaje de grasa corporal mediante entrenamientos de alta intensidad adaptados. Mejora la resistencia cardiovascular, incrementa la capacidad física y ayuda a reducir la sensación de fatiga y favorece una mejor postura, aumenta la flexibilidad y mejora la coordinación y los reflejos, contribuyendo a prevenir lesiones.

Suiffland está diseñado para adaptarse a cualquier nivel de condición física. Tanto personas que se inician en el ejercicio como deportistas experimentados pueden beneficiarse de esta tecnología.

"Es una herramienta para todo el mundo. No importa si alguien quiere perder peso, recuperar la forma física después de un periodo de inactividad o mejorar su rendimiento deportivo. Suiffland se adapta a cada persona y a sus objetivos", señala Manuel Soto.

Biomium, pionera en innovación aplicada a la salud

Con la incorporación de Suiffland, Clínica Biomium refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia, ofreciendo a sus pacientes y usuarios soluciones que combinan salud, tecnología y bienestar.

"Invitamos a todos los malagueños a descubrir el entrenamiento inteligente que ya está transformando la forma en que las personas se mueven, rinden y se sienten. Queremos que sean de los primeros en experimentar el futuro del entrenamiento", concluye Soto.

Clínica Biomium es un centro especializado en salud, bienestar y rendimiento físico que apuesta por la innovación tecnológica y la atención personalizada para ayudar a sus pacientes a mejorar su calidad de vida, prevenir lesiones y alcanzar sus objetivos de salud y condición física.