Loar Holdings Inc. anuncia la adquisición de Harper Engineering Company

Loar Holdings Inc. adquiere Harper Engineering Company - Loar Group Inc.

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La operación, valorada en 250 millones de dólares, refuerza la presencia de Loar en componentes clave para interiores aeronáuticos

Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) ("Loar") anunció hoy que ha completado la adquisición de Harper Engineering Company ("Harper") por una contraprestación en efectivo de 250 millones de dólares.



Fundada en 1968 por O.J. Harper, Harper Engineering es un fabricante líder de dispositivos mecánicos de ingeniería para interiores de aeronaves. La empresa cuenta con una cartera propia de mecanismos de cierre y sujeción utilizados en múltiples plataformas aeronáuticas comerciales de primer nivel. Reconocida por su excepcional calidad y fiabilidad en los plazos de entrega, Harper recibe de forma constante las máximas valoraciones por parte de sus clientes, tanto fabricantes de equipos originales como del mercado posventa. La compañía emplea aproximadamente a 85 personas en dos instalaciones situadas en el área de Seattle, en el estado de Washington.



"Harper mantiene posiciones consolidadas de integración en línea de producción en varios de los principales programas aeronáuticos actualmente en fabricación, lo que sitúa al negocio en una posición óptima para beneficiarse del crecimiento a corto plazo de las tasas de producción comercial", afirmó Dirkson Charles, director ejecutivo y copresidente del consejo de administración de Loar. "La combinación de nuestras capacidades operativas y de ingeniería respaldará el éxito continuo de Harper en la entrega de soluciones a medida para sus clientes, al tiempo que ampliará su presencia en el mercado posventa".



La adquisición se financió mediante financiación adicional bajo el acuerdo de crédito existente de Loar y con efectivo disponible. Asimismo, Loar espera obtener beneficios fiscales aproximados de 30 millones de dólares como resultado de la transacción.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes especializados para los sectores aeroespacial y de defensa, esenciales para las aeronaves y sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar mantiene relaciones consolidadas con los principales fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel del sector aeroespacial y de defensa a nivel mundial.

