Lucas Franco Abogados consolida su trayectoria como despacho especializado en derecho penal - LUCAS FRANCO ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de septiembre de 2026.-

Los procedimientos penales de especial complejidad requieren una defensa capaz de combinar conocimiento jurídico, análisis minucioso del expediente y una estrategia procesal adaptada a cada fase. Esta especialización adquiere especial relevancia en causas ante órganos como la Audiencia Nacional y los tribunales superiores, así como en asuntos con implicaciones internacionales. En este ámbito desarrolla su actividad Lucas Franco Abogados, despacho con sede en Madrid y proyección nacional que ha consolidado una práctica especializada en derecho penal, con intervención en procedimientos de elevada complejidad jurídica y repercusión mediática.

La experiencia del despacho en la práctica jurídica permite abordar asuntos que requieren un estudio pormenorizado de las circunstancias particulares de cada procedimiento. Dentro del área penal, su metodología parte del análisis exhaustivo del expediente, la protección de los derechos fundamentales y la anticipación de los distintos escenarios procesales.

Defensa penal en procedimientos de especial complejidad

La actividad de Lucas Franco Abogados en derecho penal se articula principalmente en torno a tres áreas: extradición y cooperación judicial internacional, delitos contra la salud pública —entre ellos, procedimientos relacionados con el tráfico de drogas— y delitos sexuales.

En materia de extradición y cooperación judicial internacional, este tipo de procedimientos exige abordar tanto la legislación española como los instrumentos jurídicos que regulan la colaboración entre Estados. El análisis de las garantías procesales y de los derechos fundamentales ocupa así un lugar central en la preparación de la defensa.

La actuación en procedimientos por delitos contra la salud pública y delitos sexuales requiere igualmente un estudio detallado de las actuaciones, las pruebas y las circunstancias concretas del caso. El despacho estructura la estrategia desde las primeras fases del procedimiento, prestando especial atención a aquellos elementos que pueden resultar determinantes durante su desarrollo.

Estrategia procesal y atención individualizada

La práctica penal de la firma combina la preparación técnica de cada asunto con un seguimiento individualizado. Este planteamiento permite definir líneas de actuación ajustadas a las particularidades de cada procedimiento, especialmente cuando concurren elementos de elevada complejidad jurídica.

La intervención ante la Audiencia Nacional y otros órganos jurisdiccionales forma parte de la experiencia profesional del despacho. Junto con la representación procesal, la firma presta asesoramiento dirigido a valorar las implicaciones jurídicas de cada escenario y establecer una estrategia coherente durante las diferentes etapas de la causa.

Con esta metodología, Lucas Franco Abogados mantiene el derecho penal como uno de los ejes centrales de su actividad. La experiencia acumulada, el análisis pormenorizado de los procedimientos y la especialización en áreas penales complejas sustentan una práctica orientada a ejercer la defensa con rigor jurídico y especial atención a las garantías procesales.

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