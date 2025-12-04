Lyra: Europa acelera hacia los pagos sin tarjeta y 2026 será el salto definitivo, con España como referente

Europa acelera hacia los pagos sin tarjeta - Lyra

Bizum, Wero y nuevas soluciones europeas impulsarán un ecosistema de pagos digitales interoperable, seguro y sin tarjeta. España, con Bizum como caso de éxito, se posiciona como el mercado que demuestra el potencial real de esta revolución

España, 4 de diciembre.- 2026 será un año decisivo para los métodos de pago digitales en Europa. Las soluciones sin tarjeta, impulsadas por tecnologías móviles y desarrollos plenamente europeos, están avanzando con fuerza y el próximo año se prevé como el momento clave para llevar estos proyectos del concepto a la realidad, analiza Lionel Martin, CTO & Country Manager Lyra España.



En el sur de Europa, Portugal cuenta con MB Way, Italia con Bancomat Pay y España continúa consolidando el éxito de Bizum, que se prepara para un salto cualitativo: llegar al comercio físico y ofrecer funcionalidades avanzadas para e-commerce, como el pago recurrente con confirmación desde el móvil. Hoy, cuando un comercio integra Bizum, hasta un 30% de los compradores lo utiliza, señal de su consolidación como método preferido.



En tienda física, Bizum funciona de forma similar a Apple Pay: el usuario utiliza la app de su banco o la propia app de Bizum, manteniendo datos y economía dentro de España. Esta eficiencia y su amplia adopción lo convierten en un modelo de referencia para otros países.



En el norte de Europa, principalmente Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Francia, está emergiendo Wero, un sistema hermano de Bizum que permitirá realizar pagos sin tarjeta usando únicamente el número de teléfono o el correo electrónico. Estos países operan bajo el consorcio UPI, en el que participa Lyra, cuyo objetivo es construir una infraestructura paneuropea totalmente interoperable.



El despliegue completo de Wero está previsto para 2026, allanando el camino hacia un futuro en el que un consumidor español pueda usar Wero y un francés pueda pagar con Bizum, usando únicamente su número de teléfono.



España demuestra que este modelo es viable y escalable. Y otros mercados globales han implementado sistemas similares con enorme éxito. En Brasil, Pix representa más del 60% de los pagos electrónicos, y en India, UPI supera el 70%, confirmando una tendencia global hacia soluciones de pago digitales sin tarjeta.



Los comercios pueden unirse a esta revolución de forma rápida y sin complicaciones técnicas. Y en este ecosistema en evolución, Bizum se posiciona como el corazón del cambio, situando a España como el mercado que demuestra, en la práctica, el impacto y el potencial de los pagos móviles interoperables. Su papel ya no se limita a facilitar pagos entre usuarios: se ha convertido en un acelerador de la digitalización económica, impulsando un modelo más ágil, seguro y plenamente integrado en la vida cotidiana.



Para los comercios, Bizum supone una ventaja competitiva al reducir fricciones en el proceso de compra, mejorar las tasas de conversión y ofrecer una experiencia fluida que se adapta a las expectativas del consumidor actual. Para los usuarios, significa facilidad, inmediatez y confianza, al operar desde entornos bancarios familiares y completamente regulados.



España se consolida como el laboratorio más avanzado de interoperabilidad en Europa, sirviendo como ejemplo práctico para el despliegue de nuevas soluciones como Wero y para el impulso definitivo de los pagos móviles sin tarjeta que marcarán 2026.



