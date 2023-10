Madrid Tech Show alcanza los 18.000 visitantes en su tercera edición, un 41% más

(Información remitida por la empresa firmante)

La feria cierra con más de un 80% de los expositores ya confirmados para 2024

Se trata del evento tecnológico con mayor tasa de crecimiento de Europa

CloserStill Media, organizadora del evento, destaca el papel de Madrid como "motor de crecimiento del sistema tecnológico y de innovación del Mediterráneo"

Madrid, 31 de octubre de 2023.- Madrid Tech Show ha cerrado hoy su tercera edición con cerca de 18.000 visitantes, una cifra que supone un incremento del 41% con respecto al pasado año. El presidente de CloserStill Media, Agustín Torres, ha asegurado que el éxito del evento "nos coloca a la cabeza de las ferias tecnológicas con mayor proyección y tasa de crecimiento de Europa".

Por su parte, el director del Grupo Tecnológico de CloserStill Media España, Simon Blazeby, ha destacado el papel de Madrid como "motor de crecimiento del sistema tecnológico y de innovación en el Mediterráneo". Asimismo, ha asegurado que Madrid Tech Show "se ha convertido en el epicentro del futuro de la digitalización y en el espacio para la muestra de innovación de las principales compañías del mundo".

De cara a la edición de 2024, más de un 80% de los expositores participantes ya ha confirmado su presencia, lo que demuestra el interés de las compañías por participar en el mayor evento tecnológico profesional que se celebra en España.

Otro de los datos destacables de esta tercera edición es la elevada presencia de visitantes de alta dirección. En concreto, un 32% de los asistentes son perfiles ejecutivos y han podido disfrutar durante dos días de un amplio programa de ponencias pensado para directivos y espacios de networking.

Tras visitar Madrid Tech Show, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha destacado el "éxito" de la feria, que coloca a la capital como una "gran ciudad para hacer negocios y celebrar eventos". Niño ha insistido en que este tipo de ferias "ayudan además a que los asistentes conozcan la ciudad y eso se puede traducir en inversiones que generan retorno para Madrid". "Por todo ello desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo para atraer ferias como Madrid Tech Show", ha recalcado.

Durante dos días, Madrid Tech Show ha reunido en IFEMA a más de 300 expositores de sectores como la ciberseguridad, el Big Data, la IA o el comercio electrónico. Organizada por CloserStill Media, la feria ha doblado este año su espacio expositivo y ha contado con 350 ponentes nacionales e internacionales, distribuidos en 18 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de contenido.

Entre los ponentes han destacado el Chief Solutions, Digital & Technology Officer de PRISA Media, José Gutiérrez; el Head of Data Security de Booking.com, Nir Chervoni; el Global Data Management and Operations Transformation Manager de PepsiCo, Maximus Ndaboka; el Chief Technology and Innovation Officer de LA LIGA, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López o el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

Sobre CloserStill Media

CloserStill Media es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización, a nivel mundial, de ferias vinculadas a la tecnología y a la atención médica. Ferias que se llevan a cabo en Londres, París, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Singapur y Hong Kong. El equipo de CloserStill está formado por más de 700 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, Santa Rosa y Hong Kong. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

Para más información:

Arturo Carrasco

Content & Institutional Relations Manager

a.carrasco@closerstillmedia.com

Phone: +34 936 268 736