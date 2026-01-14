Madrid ya tiene su radio 100 % chillout; Costa Del Mar llega al 105.1 FM - Luz Orozco

(Información remitida por la empresa firmante)

La radio chillout de culto nacida en Ibiza da el salto a la FM y aterriza en la capital con una propuesta musical elegante, relajante y exclusiva. COSTA DEL MAR comienza a emitir en Madrid en el 105.1 FM, llevando el inconfundible sonido de Ibiza al día a día de los madrileños.

Ibiza, 14 de enero.- Nacida en Ibiza en 2012 en Internet, COSTA DEL MAR se construyó a partir de una convicción sencilla: proponer otra forma de entender la radio musical.

Lejos de los formatos tradicionales dominados por el pop, el rock o la radio hablada, la emisora defiende un universo sonoro elegante y relajante, completamente dedicado al Chillout, Lounge y Relax. Su programación se basa en una cuidada selección de temas mayoritariamente inéditos, con verdaderas canciones y voces, alejadas de los bucles instrumentales repetitivos.

COSTA DEL MAR es una radio exclusivamente musical, pensada para acompañar los momentos del día a día: el trabajo, los desplazamientos, los viajes o los instantes de desconexión, con una atención constante a la calidad artística y al descubrimiento musical.

El éxito no tardó en llegar. Con el paso de los años, COSTA DEL MAR se ha consolidado como una referencia internacional del Chillout, construyendo un universo musical premium fiel al espíritu cosmopolita y sofisticado de Ibiza. La emisora difunde tanto artistas emblemáticos de la escena Chillout como voces más reconocidas integradas con elegancia, entre ellos Blank & Jones, Afterlife, Vargo, Late Night Alumni, KoolSax, Christina Perri, entre otros.

Con más de 10 millones de conexiones mensuales en todo el mundo, COSTA DEL MAR da hoy un nuevo paso adelante con su llegada a la banda FM de Madrid, en el 105.1 FM.

Desde su lanzamiento en la capital a principios de julio de 2025, su identidad musical se ha integrado de forma natural en los espacios de vida premium de la ciudad, hoteles de prestigio, rooftops, restaurantes, spas y boutiques, que buscan crear ambientes elegantes y sensoriales.

Escuchar COSTA DEL MAR es regalarse un momento de relajación, de descubrimiento artístico y de una experiencia musical diferente.

COSTA DEL MAR se puede escuchar en Madrid en el 105.1 FM, en su sitio web oficial cdmradio.fm, así como a través de su aplicación oficial gratuita.

Emisor: Costa del Mar Radio

Más información y entrevistas:

https://www.cdmradio.fm/

luz.orozco@betweencomunicacion.es

jose.antoral@betweencomunicacion.es