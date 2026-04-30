'La Magia de la Zarzuela' regresa al Teatro Albéniz con una nueva temporada en Madrid - DRAO Producciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril de 2026.- DRAO Producciones y la Compañía Clásicos de la Lírica presentan una nueva edición de La Magia de la Zarzuela, una temporada que da un paso adelante y se instala en el emblemático Teatro Albéniz de Madrid.

Bajo el lema La emoción de siempre, ahora en el Albéniz, este proyecto continúa su camino acercando al público la esencia más viva de nuestro género lírico, reuniendo a los amantes de la zarzuela, el teatro y los musicales en un variado programa que darán luz y color este verano en la capital madrileña.

Tres grandes títulos del repertorio madrileño toman el escenario para hacer latir de nuevo la ciudad: la frescura y el bullicio del Madrid veraniego en Agua, azucarillos y aguardiente, el carácter castizo y contemporáneo de La del manojo de rosas y la espontaneidad vibrante de la corrala en La Revoltosa. Tres historias, tres estampas, tres formas de entender una misma tradición que sigue emocionando generación tras generación.

Agua, azucarillos y aguardiente podrá verse los días 16, 17, 18, 21, 22, 24 y 25 de junio, La del manojo de rosas será representada del 28 de junio al 1 de julio y, por último, cierre por todo lo alto con La revoltosa del 5 al 7 de julio.

Sobre el escenario, una compañía de más de 30 artistas, acompañados por orquesta en directo, devuelven a la zarzuela su dimensión más auténtica: música, teatro y vida fundidos en una experiencia escénica completa. Una invitación a reencontrarse con nuestras raíces desde la emoción de siempre… En un nuevo escenario.

La Magia de la Zarzuela no está dirigida únicamente a los amantes de la zarzuela, sino que se presenta como una opción cultural de calidad para quienes visiten la capital este verano. Un espectáculo para todo el mundo que busca contribuir al reconocimiento de este género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Las entradas para las diferentes funciones y sesiones de La Magia de la Zarzuela ya están disponibles a través de Entradas El Corte Inglés, en la taquilla del Teatro Albéniz y puntos de venta autorizados. Podéis consultar toda la información en las redes sociales de DRAO Producciones.

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