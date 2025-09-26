¿Qué magnesio elegir? Levels Up combina múltiples sales y ATA Mg en una fórmula completa

(Información remitida por la empresa firmante)

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo. Interviene en más de 300 reacciones bioquímicas relacionadas con el metabolismo energético, la contracción muscular, la función nerviosa y el mantenimiento de huesos y dientes en condiciones normales. A pesar de su importancia, muchas personas no alcanzan los niveles adecuados a través de la dieta y recurren a la suplementación para cubrir sus necesidades. En este contexto, surge la duda sobre qué tipo de magnesio elegir, ya que existen diferentes formas con propiedades específicas, como el citrato, el bisglicinato, el lactato o el treonato.

Bioserum, laboratorio español especializado en complementos alimenticios, ha desarrollado la línea Levels Up, una propuesta que integra las formas de magnesio más eficaces junto a aminoácidos y vitamina B6, ofreciendo un espectro de acción completo que responde a distintos perfiles y necesidades.

Magnesio 101% + B6: siete sales, ATA Mg, taurina, glicina y vitamina B6

Cada tipo de magnesio presenta características diferenciales. El citrato, el lactato y el bisglicinato se reconocen por su alta biodisponibilidad y buena tolerancia digestiva. El óxido aporta una elevada concentración de magnesio elemental, mientras que el gluconato y el glicerofosfato refuerzan la absorción progresiva del mineral.

La innovación llega con ATA Mg (acetil taurinato de magnesio), ingrediente patentado con capacidad demostrada para atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre la función cognitiva, la memoria, el estrés y el confort femenino. Esta forma, unida a las demás, asegura una acción integral que va más allá del aporte convencional de magnesio.

A la fórmula se suman taurina y glicina, aminoácidos que apoyan la relajación neuromuscular y el equilibrio electrolítico, junto con la vitamina B6, que favorece la utilización del magnesio en el organismo y contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.

Levels Up: apoyo diario para energía, concentración y equilibrio muscular

Levels Up Magnesio 101 + Vitamina B6 ofrece 378 mg de magnesio (101% VRN) y 100% VRN de vitamina B6 en dos comprimidos de liberación prolongada, garantizando un aporte constante durante 12 horas.

La gama Levels Up incluye también otras referencias como Magnesio + Potasio, que refuerza la contracción muscular y el balance electrolítico, y fórmulas con Magtein (magnesio L-treonato), diseñado específicamente para apoyar la memoria y la concentración.

La experiencia de Bioserum en el desarrollo de complementos alimenticios se refleja en la calidad de la línea Levels Up, diseñada para ofrecer resultados tangibles sin perder de vista la seguridad y la evidencia científica.

