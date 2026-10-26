Mail Boxes Etc. inaugura un nuevo centro en Tres Cantos, Madrid

Centro Tres Cantos 3434, Madrid. - Alejandro Torres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre

Mail Boxes Etc. continúa ampliando su presencia en España con la apertura del Centro MBE 3434 situado en la calle Sector Descubridores, 47, local 3, en la Comunidad de Madrid. El nuevo centro está dirigido por Alejandro Torres del Cueto, y ofrece soluciones logísticas personalizadas para empresas y particulares en Tres Cantos y alrededores

Qué ofrece el nuevo Centro MBE en Tres Cantos

El Centro MBE 3434 ofrece servicios y soluciones personalizadas para empresas y particulares, con un asesoramiento cercano y un acompañamiento adaptado a las necesidades de cada cliente. Este modelo de atención refleja uno de los elementos diferenciales de MBE y permite que cada centro trabaje de forma próxima con su mercado local, apoyándose al mismo tiempo en la experiencia, las herramientas y los servicios de una red internacional.



Entre sus principales áreas de especialización se encuentran los servicios de envíos nacionales e internacionales, el embalaje profesional, la logística y las soluciones para e-commerce, tanto para necesidades puntuales como para operativas recurrentes relacionadas con la preparación y gestión de pedidos. Se especializa en importación y exportación junto con gestión aduanera y documental para operaciones internacionales.



La oferta se completa con servicios como diseño gráfico, impresión, marketing y domiciliación, que permiten a empresas y profesionales centralizar diferentes necesidades en un único punto de referencia.



Una nueva apertura dentro del plan de expansión de Mail Boxes Etc.

La incorporación del Centro MBE 3434 en Tres Cantos supone un nuevo paso en la estrategia de expansión de Mail Boxes Etc. en España, donde la marca cuenta actualmente con más de 250 centros.



La compañía continúa reforzando su presencia en el territorio nacional mediante nuevas aperturas en diferentes ciudades, ampliando la cobertura de la red y acercando el modelo MBE a nuevos mercados locales.



Esta apertura se enmarca, además, en las 15 nuevas aperturas previstas en España, dentro de una estrategia de crecimiento basada en el desarrollo de nuevos centros gestionados por emprendedores que conocen su entorno y pueden adaptar la oferta de servicios a las necesidades de su mercado.



El modelo MBE combina así la proximidad y el conocimiento local de cada franquiciado con el respaldo de una red consolidada, que proporciona formación, herramientas, know-how y soporte durante las diferentes fases del desarrollo del negocio.



Cada nueva apertura contribuye a ampliar la presencia de Mail Boxes Etc. y a reforzar una red de centros orientada a dar respuesta a las necesidades cambiantes de empresas, autónomos y particulares en ámbitos como los envíos, la logística, el e-commerce y los servicios empresariales.



Con la llegada de MBE 3434 a Tres Cantos, Mail Boxes Etc. continúa avanzando en su plan de expansión en España y sumando nuevos emprendedores a una red con presencia consolidada en todo el territorio nacional.



La información sobre el proceso para abrir una franquicia MBE está disponible en www.mbe-franchising.es para los interesados en poner en marcha el proyecto.

Contacto

Nombre contacto: Mail Boxes Etc.

Descripción contacto: Mail Boxes Etc.

Teléfono de contacto: 933 62 47 30



