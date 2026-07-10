MAKTEK Eurasia 2026 conecta la industria española con los mercados de la zona - Maktek Eurasia Fair

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de julio 2026.- Desde el 28 de septiembre al 3 de octubre se celebrará en Estambul la principal feria del país dedicada a las técnicas de fabricación, la MAKTEK Eurasia 2026 en la Tüyap Fair and Congress Center.

La cita reunirá a fabricantes de maquinaria, proveedores tecnológicos, ingenierías y representantes del comercio internacional.

"MAKTEK Eurasia se ha convertido en uno de los principales encuentros dedicados a las tecnologías de fabricación, no sólo en Turquía, sino también en toda la región euroasiática. La participación de empresas y profesionales procedentes de distintos países la convierte en un importante punto de encuentro para el sector", afirma İlhan Ersözlü, director general de Tüyap Fairs Production Inc.

La evolución del escenario industrial europeo está impulsando el interés por mercados cercanos que ofrezcan capacidad productiva, flexibilidad logística y acceso a nuevos destinos comerciales. Así, Turquía aspira a consolidarse como un puente entre Europa y los mercados de Oriente Medio, el norte de África y Asia Central.

Para las empresas españolas, la feria ofrece la posibilidad de conocer proveedores, establecer contactos comerciales y analizar oportunidades de colaboración para muchas compañías que buscan diversificar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de mercados más lejanos.

“La fabricación de maquinaria continúa siendo uno de los pilares del desarrollo industrial. MAKTEK Eurasia sigue siendo una de las principales plataformas para impulsar el desarrollo presente y futuro de la industria de la máquina-herramienta", señala el presidente de la Turkish Machine Manufacturers Association (MİB), Osman Fatih İğrek.

Maquinaria- herramienta, el eje de la edición de 2026

La edición de 2026 estará centrada en la máquina-herramienta, los sistemas de producción digital y las tecnologías avanzadas de fabricación.

Bajo el lema "DAHA" ("Más"), la organización quiere poner el foco en soluciones orientadas a mejorar la velocidad, la eficiencia, la precisión y la inteligencia de los procesos productivos.

Entre las tecnologías presentes figurarán sistemas CNC, robótica industrial, plataformas de fabricación digital, soluciones de producción sostenible, aplicaciones de Industria 4.0 e Industria 5.0, gemelos digitales y modelos de fabricación basados en el análisis de datos.

Como novedad, la feria incorporará MAKTEKVERSE, un espacio concebido para ampliar la experiencia de los visitantes más allá de la exposición comercial.

El área Tech-Force mostrará proyectos desarrollados por estudiantes, jóvenes ingenieros y startups tecnológicas, mientras que Effect-Force acogerá conferencias y encuentros con expertos del sector. Entre las actividades programadas destaca CNC Machine Tools Conversation, un foro especializado moderado por el ingeniero mecánico M. Sinan Çalık.

Organizada por Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc., en colaboración con la Machine Tools Industrialists and Business Association (TİAD) y con el respaldo de la Turkish Machine Manufacturers Association (MİB) y del Ministerio de Comercio de Turquía, esta edición busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para la industria manufacturera de Eurasia.



Emisor: Maktek Eurasia Fair

Contacto: Maktek Eurasia Fair

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