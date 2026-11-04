Manteyga Capital conecta a empresarios e inversores españoles con las oportunidades de negocio de Dubái

Vistas de Dubai - Irshad Ahmad

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma especializada en asesoramiento empresarial y fiscal internacional acompaña a emprendedores, compañías e inversores en sus proyectos en los Emiratos Árabes Unidos

Madrid, 4 de noviembre de 2026.- La internacionalización empresarial y la diversificación de inversiones llevan a emprendedores y compañías a explorar nuevos mercados fuera de sus países de origen. En este contexto, Manteyga Capital desarrolla una propuesta especializada para facilitar a empresarios e inversores españoles el establecimiento de actividades económicas y el desarrollo de proyectos de inversión en Emiratos Árabes Unidos.



Con sede en Dubái, la compañía ofrece asesoramiento y acompañamiento durante las diferentes etapas del proceso de internacionalización, desde el análisis inicial de cada proyecto hasta la constitución de sociedades, la gestión de los trámites de residencia, el acceso a servicios bancarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes.



Su objetivo es facilitar el acceso al mercado emiratí mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresario, profesional o inversor, teniendo en cuenta tanto la legislación de Emiratos Árabes Unidos como las implicaciones jurídicas y fiscales que pueden mantenerse en España.



Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado como uno de los destinos internacionales que despiertan interés entre empresarios e inversores que buscan diversificar su actividad económica y explorar oportunidades en nuevos mercados. Su posición geográfica, sus infraestructuras, su conectividad internacional y su entorno empresarial convierten a Dubái en una alternativa que merece ser analizada dentro de las estrategias de expansión de compañías y profesionales con actividad internacional.



Sin embargo, establecer una sociedad en otro país implica mucho más que completar los trámites administrativos de constitución. La elección de la jurisdicción, la naturaleza de la actividad empresarial, la apertura de cuentas bancarias, las obligaciones tributarias y la residencia fiscal son aspectos que deben estudiarse conjuntamente para desarrollar una estructura empresarial adecuada.



Precisamente en este ámbito se sitúa la actividad de Manteyga Capital, que plantea un modelo de asesoramiento basado en el análisis individualizado y la planificación previa a cualquier decisión.



Manteyga Capital articula su actividad alrededor de diferentes servicios especializados que permiten acompañar a sus clientes en sus proyectos empresariales y patrimoniales en Emiratos. En el ámbito empresarial, la firma asesora en la constitución de sociedades, tanto en zonas francas como bajo estructuras Mainland, en función de las características de cada actividad y de sus objetivos comerciales.



En materia fiscal, ofrece asesoramiento internacional para analizar la residencia tributaria, las obligaciones derivadas de la actividad económica y las implicaciones que pueden producirse entre España y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, acompaña a empresarios y profesionales que desean establecer su residencia en Dubái, mediante la coordinación de los trámites migratorios y administrativos asociados.



La inversión constituye otra de sus áreas de actividad, con especial atención al mercado inmobiliario y a la planificación patrimonial internacional. Esta combinación de servicios permite abordar cada proyecto desde una perspectiva global, evitando que las decisiones empresariales, fiscales y patrimoniales se adopten de manera aislada.



Uno de los principios que defiende Manteyga Capital es la importancia de diferenciar entre la constitución de una sociedad extranjera y el cambio efectivo de residencia fiscal. La apertura de una empresa en Emiratos Árabes Unidos no supone, por sí misma, la pérdida de la condición de residente fiscal en España, una circunstancia que depende de los criterios establecidos por la normativa aplicable y de la situación particular de cada contribuyente.



Por este motivo, la compañía apuesta por analizar previamente las circunstancias personales, empresariales y económicas de sus clientes, con el objetivo de diseñar estructuras coherentes con su actividad y con las exigencias legales de las jurisdicciones implicadas. Este planteamiento busca aportar previsibilidad y reducir los riesgos derivados de decisiones de internacionalización tomadas sin un estudio adecuado.



Desde su sede en Dubai Digital Park, Manteyga Capital orienta su actividad a empresarios, autónomos, consultores, profesionales digitales, operadores de comercio electrónico e inversores interesados en desarrollar proyectos vinculados con Emiratos. La compañía apuesta por ofrecer atención en español y centralizar la interlocución durante las diferentes fases del proceso, facilitando la coordinación de las gestiones necesarias para establecer y mantener una actividad empresarial internacional.



Además de la constitución inicial de sociedades, su modelo contempla el acompañamiento posterior en cuestiones administrativas, contables y fiscales. De esta manera, Manteyga Capital busca posicionarse como un socio de referencia para empresarios e inversores españoles interesados en explorar las posibilidades de Dubái desde una perspectiva de planificación, cumplimiento normativo y desarrollo empresarial a largo plazo.

Contacto

Nombre contacto: Brandon Manteyga

Descripción contacto: Manteyga Capital Management - FZCO

Teléfono de contacto: 632 65 41 74