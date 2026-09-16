Manzana Reparada busca nuevos franquiciados y llevar su modelo de telefonía a nuevas ciudades de España - Manzana Reparada

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía malagueña especializada en venta y reparación de telefonía móvil impulsa su crecimiento mediante franquicias junto a T4 Franquicias, empresa encargada de gestionar la expansión de la marca en España.

Málaga, 16 septiembre de 2026. — Manzana Reparada continúa avanzando en su plan de expansión nacional y abre nuevas oportunidades para emprendedores e inversores interesados en formar parte de un sector con una enorme presencia en el día a día del consumidor: la telefonía móvil.

Para afrontar esta nueva etapa de crecimiento, Manzana Reparada desarrolla su expansión junto a T4 Franquicias, compañía especializada y encargada de gestionar el proceso de expansión de la red de franquicias de la marca.

Esta colaboración permite abordar el crecimiento de Manzana Reparada mediante una estrategia estructurada de captación de nuevos franquiciados, análisis de oportunidades y desarrollo de nuevas implantaciones en diferentes puntos de España.

Un modelo basado en precio, servicio y experiencia

Nacida en la provincia de Málaga y respaldada por más de 15 años de experiencia en el sector, Manzana Reparada ha desarrollado un concepto de establecimiento que reúne en un mismo espacio la venta de smartphones nuevos, de exposición y reacondicionados premium, junto con servicios especializados de reparación y asistencia técnica.

La compañía trabaja especialmente con las principales marcas y modelos del mercado, con una fuerte especialización en dispositivos Apple, además de Samsung, Xiaomi y otros fabricantes.

Uno de sus principales elementos diferenciales es disponer de SAT propio y una amplia experiencia técnica, haciendo de las reparaciones y el servicio posventa una parte estratégica del modelo de negocio.

De esta forma, cada establecimiento puede desarrollar diferentes líneas de actividad mediante la venta de dispositivos, accesorios, reparaciones y servicios especializados.

Manzana Reparada y T4 Franquicias: una alianza para impulsar el crecimiento

La incorporación de T4 Franquicias como empresa encargada de gestionar la expansión de Manzana Reparada supone un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía.

El objetivo es desarrollar una red sólida y sostenible, identificando emprendedores, inversores y ubicaciones con potencial para implantar nuevas tiendas Manzana Reparada.

La colaboración combina la experiencia de Manzana Reparada en el mercado de la telefonía móvil con la especialización de T4 Franquicias en el desarrollo y expansión de redes franquiciadas.

Una alianza orientada a acelerar la presencia de la enseña en nuevas ciudades españolas manteniendo los estándares y la filosofía que caracterizan a la marca.

“Estamos en un momento muy importante para Manzana Reparada. Después de años desarrollando nuestro modelo de negocio, queremos llevarlo a muchas más ciudades. Contar con T4 Franquicias para gestionar nuestra expansión nos permite afrontar este crecimiento de una manera profesional, organizada y ambiciosa.”

explica Antonio Martín Palacios, fundador y CEO de Manzana Reparada.

Una franquicia pensada para crecer acompañado

El proyecto está dirigido tanto a profesionales que ya conocen el sector de la telefonía como a emprendedores e inversores interesados en incorporarse al mercado bajo el respaldo de una marca y un modelo de negocio desarrollado.

Los nuevos franquiciados cuentan con el apoyo de la estructura de Manzana Reparada en aspectos fundamentales para la puesta en marcha y desarrollo del establecimiento, incluyendo formación, suministro de producto, soporte comercial, asesoramiento, logística y respaldo técnico.

A ello se suma la gestión del proceso de expansión junto a T4 Franquicias, facilitando un desarrollo profesional de las nuevas incorporaciones a la red.

De una primera tienda a un proyecto de expansión nacional

La historia de Manzana Reparada tiene sus raíces en Ronda (Málaga), donde comenzó un proyecto empresarial vinculado desde sus inicios a la reparación y comercialización de telefonía móvil.

Con el paso de los años, la compañía ha profesionalizado y ampliado su estructura, desarrollando nuevas líneas de negocio y extendiendo progresivamente su presencia.

Actualmente, Manzana Reparada cuenta con presencia en Ronda, Málaga capital, Alhama de Almería y Móstoles (Madrid), mientras continúa trabajando en nuevas aperturas y oportunidades de expansión.

Esta evolución ha convertido el modelo de franquicia en uno de los principales pilares de la estrategia de crecimiento de la compañía.

El respaldo de una estructura especializada en telefonía

Uno de los puntos fuertes del proyecto es que el franquiciado no comienza desde cero.

Manzana Reparada aporta una estructura especializada en compra, distribución, venta, reparación y posventa de dispositivos móviles, junto con el conocimiento adquirido durante años operando directamente en el mercado.

La central trabaja para proporcionar a la red acceso competitivo a producto, formación, apoyo durante la apertura y acompañamiento posterior.

El objetivo es replicar en nuevas ciudades un modelo basado en cuatro pilares fundamentales: producto atractivo, precios competitivos, servicio técnico especializado y confianza del cliente.

El próximo Manzana Reparada puede estar en nuevas ciudades

Manzana Reparada y T4 Franquicias mantienen abierto el proceso de expansión para seleccionar nuevos franquiciados y nuevas ubicaciones en España.

La estrategia de crecimiento no busca únicamente aumentar el número de establecimientos, sino construir una red sólida de empresarios capaces de desarrollar la marca en sus respectivas zonas.

“Tenemos un proyecto con muchísimo recorrido por delante. Buscamos personas con mentalidad empresarial, ganas de crecer y capacidad para desarrollar Manzana Reparada en su ciudad. Nuestro objetivo es construir una gran red nacional junto a nuestros franquiciados.”

señala Antonio Martín Palacios.

¿Cómo abrir una tienda Manzana Reparada en la ciudad?

El proceso de expansión está abierto para emprendedores e inversores interesados en desarrollar una franquicia especializada en telefonía móvil y reparación.

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www.manzanareparada.com

Manzana Reparada + T4 Franquicias

Una alianza para llevar Manzana Reparada a nuevas ciudades de España.

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