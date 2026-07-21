Mapei reafirma su compromiso con la libre competencia tras el comunicado de la Comisión Europea

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(Información remitida por la empresa firmante)

Milán, 21 de julio de 2026. - Mapei, uno de los principales fabricantes mundiales de productos químicos, da su postura sobre el reciente comunicado de la Comisión Europea respecto a la existencia de un presunto cártel de fabricantes de productos químicos para la construcción en Francia, Alemania y España

En relación con el comunicado de prensa publicado ayer 20 de julio por la Comisión Europea sobre sus conclusiones preliminares respecto a la existencia de un presunto cártel en el que estarían implicados varios fabricantes de productos químicos para la construcción de Francia, Alemania y España, así como tres asociaciones empresariales nacionales, en la fijación de precios de los suministros de productos químicos para cemento, hormigón y mortero durante los años 2021 y 2022, Mapei considera importante, ante todo, reiterar su compromiso con el pleno cumplimiento de la normativa en materia de competencia, tal como ha hecho de manera constante a lo largo de sus casi noventa años de actividad empresarial, reconociendo la importancia fundamental de un mercado competitivo.



Las empresas del Grupo Mapei afectadas por estas acusaciones se reservan el derecho, una vez examinados los documentos incluidos en el expediente de investigación, de presentar una respuesta por escrito y solicitar una audiencia ante la Comisión, con el fin de argumentar y demostrar debidamente su total falta de implicación en las presuntas conductas anticompetitivas investigadas en Francia, Alemania y España.



Sobre Mapei

Fundada en Milán en 1937, Mapei es uno de los principales fabricantes mundiales de productos químicos para la construcción y ha contribuido a la ejecución de algunos de los proyectos arquitectónicos y de infraestructuras más importantes del mundo. Con 98 filiales en 59 países y 106 plantas de producción en 42 naciones, el Grupo emplea a más de 13.200 personas en todo el mundo. En 2024, el Grupo Mapei registró unos ingresos consolidados de 4.400 millones de euros. Las bases del éxito de la compañía son la especialización, la internacionalización, la investigación y el desarrollo, y la sostenibilidad.



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