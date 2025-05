La marca deportiva global U.S. Polo Assn. lanza su línea de ropa masculina en Argentina

U.S. Polo Assn. - U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), anuncia su llegada al mercado argentino junto a sus socios de marca Incom S.p.a. y Sur Pacifico S.A. Esta entrada mejora aún más la presencia global de la multimillonaria marca y expande el alcance de U.S. Polo Assn. a otro nuevo y emocionante mercado.

La presencia de la marca deportiva global en Argentina se centrará en un territorio cargado de historia, donde el deporte del polo no sólo es muy celebrado, sino que también está profundamente arraigado en la cultura local. U.S. Polo Assn. comenzará con el lanzamiento de la colección masculina en junio de 2025, con estilos atemporales como polos, camisas, camisetas, pantalones vaqueros, prendas de punto y chaquetas.

"Asociarnos con Incom S.p.a. y Sur Pacífico S.A. para llevar la marca U.S. Polo Assn. a Argentina por primera vez, un país con un profundo legado de polo y consumidores increíbles, es un hito significativo", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que administra y supervisa la multimillonaria marca global U.S. Polo Assn. "Esta oportunidad tiene el potencial para que U.S. Polo Assn. sea una de las marcas de inspiración deportiva más influyentes de todo el mercado".

Sur Pacífico S.A. es una empresa argentina fundada en 1985. Con una sólida trayectoria empresarial y de marcas, se ha consolidado en el mercado de la industria textil, centrándose inicialmente en la ropa masculina e infantil y, más recientemente, expandiéndose a la moda femenina. Desde 1992, Sur Pacífico S.A. tiene la licencia exclusiva de la marca Mistral, una marca de origen holandés vinculada originalmente a los deportes náuticos, en particular al surf. La empresa también gestiona dos marcas internacionales, Brooksfield y Royal Einfield Apparel.

"Estamos encantados de haber encontrado un socio estratégico en Argentina, como Sur Pacífico S.A., que se alinea con nuestros valores, permitiéndonos llevar la marca U.S. Polo Assn. a un mercado históricamente conectado con el deporte del polo", afirma Lorenzo Nencini, CEO de Incom. "Esta colaboración única nos permitirá llegar a nuevos y apasionados consumidores y fortalecer la auténtica conexión de U.S. Polo Assn. dentro del mundo del deporte, creando una sinergia perfecta entre la herencia de la marca y la excelencia de esta disciplina en Argentina".

Sobre U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales marcas deportivas con licencia del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en: uspoloassnglobal.com y @uspoloassn.

Sobre INCOM S.P.A.

Incom S.p.a., fundada en Montecatini Terme (PT) en 1951, opera bajo licencia como división de ropa de la marca estadounidense Polo Assn. y también produce y distribuye importantes marcas de ropa en todo el mundo. Además, Incom S.p.a. es uno de los principales proveedores de ropa militar y paramilitar del Estado italiano, suministrando tanto uniformes como prendas técnicas confeccionadas con la patente especial 'Float' para prendas flotantes. Desde enero de 2008, Incom S.p.a. produce y distribuye en Europa ropa masculina, femenina, infantil, interior y de baño con la marca estadounidense Polo Assn., con unos resultados de ventas en constante crecimiento. Más información en: www.incomitaly.com.

