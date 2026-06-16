María Eugenia Ribelles, cuatro décadas impulsando la profesionalización del sector canino en España - Fundación Alianz Canine Worldwide (ACW)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de junio de 2026.- Emprendedora, fundadora de proyectos pioneros en el mundo de la mascota y presidenta de la Fundación Alianz Canine Worldwide (ACW), su trayectoria ha estado marcada por la innovación, la formación y la regularización del sector profesional de la peluquería canina en España. Su experiencia en nuestro país también ha servido como base para la legalización de esta actividad a nivel internacional.

Con más de 40 años de experiencia dedicados al bienestar animal, la formación especializada y la gestión empresarial, María Eugenia Ribelles se ha consolidado como una profesional de referencia en el ámbito canino en España.

Su relación con el mundo animal surgió casi por casualidad. Con apenas 15 años comenzó a trabajar con perros, iniciándose en la peluquería canina de forma autodidacta. Poco después, con 17 años, ya participaba en exposiciones caninas, combinando su aprendizaje práctico con una intensa actividad vinculada a la cría y el cuidado de animales.

Formación y primeros pasos profesionales

Paralelamente a su actividad con animales, cursó estudios en comunicación, publicidad y audiovisuales, obteniendo su carnet de prensa en activo. Para costear su formación compaginó distintos empleos mientras seguía desarrollando su vocación en el ámbito canino, en el que terminó consolidando su carrera profesional.

Su experiencia formativa se desarrolló en un contexto académico no reglado en sus inicios, con cursos vinculados a la Universidad de Barcelona en una etapa en la que la peluquería canina todavía no contaba con una estructura profesional definida.

Experiencia en TV y aprendizaje mediático

En la década de 1980 inició su vinculación con los medios de comunicación, participando en castings y trabajando en TV. Su experiencia incluye colaboraciones en cadenas como Televisión Española, Antena 3 y Telecinco, donde formó parte de equipos de producción y programas junto a profesionales como María Teresa Campos y José María Íñigo.

Durante esta etapa adquirió conocimientos sobre producción televisiva, escaletas y organización de contenidos en directo, habilidades que posteriormente aplicaría en la gestión de eventos y proyectos empresariales en el mundo de la mascota.

También desarrolló parte de su carrera en la televisión autonómica en la Región de Murcia, donde presentó y colaboró en diversos programas de temática social y animal durante más de dos décadas.

Impulso a la profesionalización de la peluquería canina

Uno de los hitos más importantes en la trayectoria de María Eugenia Ribelles ha sido su contribución al reconocimiento oficial de la peluquería canina como profesión cualificada en España. A partir de 2007 participó activamente en los trabajos desarrollados junto a Administraciones Públicas y equipos técnicos especializados para diseñar los primeros programas formativos regulados del sector.

El proyecto permitió desarrollar contenidos formativos, sistemas de evaluación, requisitos técnicos para centros de enseñanza y protocolos profesionales que sentaron las bases de la actual cualificación profesional. Este trabajo contribuyó de manera decisiva a la consolidación de una profesión que hasta entonces carecía de un marco regulado específico.

Este proceso contó con la colaboración de expertos pertenecientes a distintas áreas técnicas y administrativas, así como de responsables institucionales comprometidos con la mejora de la formación y la calidad profesional.

El resultado fue un importante avance para el sector que permitió elevar los estándares de formación y promovió una mayor especialización en el cuidado y bienestar animal.

Viajes internacionales y expansión del conocimiento

Su trayectoria también se ha visto marcada por una intensa actividad internacional. Ha participado como juez en competiciones de cinofilia y peluquería canina en países como Japón, Corea del Sur, China, Tailandia, Malasia, Filipinas, así como en numerosos países europeos y de Latinoamérica.

Estos viajes le permitieron conocer modelos de organización canina distintos al sistema dominante en España, así como explorar estructuras asociativas y cooperativas de criadores durante los años 90.

Emprendimiento y legado profesional

De la experiencia acumulada surge la creación de proyectos empresariales como Magistral Royal (elaboración de cosmética para perros y gatos con ingredientes naturales que respetan el pelo y la piel de la mascota, así como las manos de los peluqueros y los propietarios de mascotas) y Megamascotas (clínica veterinaria de referencia 24 horas), ambos vinculados al bienestar animal, la formación y la cosmética canina natural e inspirados en métodos tradicionales y formulaciones artesanales.

La labor de María Eugenia Ribelles en la Fundación Alianz Canine Worldwide, organización vinculada al ámbito del mundo canino, no se detiene sino que se transforma para concentrar su energía en la formación y la alta competición, donde su experiencia sigue siendo un pilar indispensable para las nuevas generaciones.

Una trayectoria que combina comunicación, emprendimiento y pasión por los animales, y que ha contribuido a transformar la peluquería canina en España en una disciplina con mayor reconocimiento, estructura y formación con certificado de profesionalidad de acuerdo con el Real Decreto 408/2025, que ha servido como patrón para transformar la peluquería canina.

María Eugenia Ribelles continúa desarrollando proyectos relacionados con el bienestar animal, la formación especializada y la cooperación internacional, manteniendo el compromiso que ha definido toda su carrera: impulsar la excelencia profesional y mejorar la calidad de vida de los animales a través del conocimiento, la innovación y la formación.

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