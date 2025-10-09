Marina El Portet de Dénia refrenda su protagonismo en la XI edición del Trofeo Cantabria Labs Dénia-Jávea - Marina El Portet de Dénia

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 9 de octubre de 2025.- Una vez más, Marina El Portet de Dénia se sitúa en el centro del panorama náutico de la Costa Blanca. Junto al Club Náutico de Jávea, esta infraestructura portuaria alicantina fue escenario de la XI edición del Trofeo Cantabria Labs Dénia-Jávea, celebrada este pasado fin de semana con la participación de 23 embarcaciones de crucero, y con un fuerte componente deportivo y solidario.

Este evento consolidado en el calendario de la vela española no sólo promueve la competición y el compañerismo entre regatistas, sino que también ha elegido como causa benéfica la Fundación Aladina, que brinda apoyo a niños y adolescentes con cáncer.

Un fin de semana intenso: viento, regatas y fraternidad

Sábado: condiciones ideales para la navegación

La competición arrancó el sábado bajo un cielo favorable y con viento del sur que osciló entre 8 y 14 nudos, condiciones perfectas para desplegar dos pruebas: un recorrido barlovento-sotavento y una regata costera. Las tripulaciones, procedentes de distintos clubes, aprovecharon esta jornada para demostrar su destreza, ajustando velas, estrategias y maniobras en un ambiente cargado de deportividad.

La participación fue muy destacada: 23 embarcaciones de crucero compitieron por las distintas divisiones, lo que evidencia la buena salud del Trofeo y su capacidad de convocatoria.

Domingo: suspensión por seguridad

La jornada dominical, inicialmente prevista con más regatas, tuvo que ser suspendida debido al fuerte viento y al estado del mar, que no garantizaban la seguridad de las embarcaciones ni de los regatistas. La organización priorizó, con buen criterio, la integridad de todos los participantes.

Velada y entrega de premios

Terminadas las pruebas del sábado, los regatistas se desplazaron al Club Náutico de Jávea, donde se celebró una velada de confraternización. En este acto se entregaron los trofeos a los vencedores de las distintas divisiones y se ofrecieron obsequios para todos los regatistas cortesía del patrocinador principal, Cantabria Labs. Cabe destacar la presencia del velero Kim, vinculado a Marina El Portet, entre los premiados, lo que refuerza la visibilidad del puerto dianense en el entorno de la vela regional.

Los ganadores por divisiones fueron:

División 1: KIM (Marina El Portet de Dénia)

División 2: Marara (Club Náutico Jávea)

División 3: Picabus (Club Náutico Jávea)

División 4: Ascaló (Club Náutico Jávea)

En la clasificación general, los tres primeros puestos fueron para:

Estrella Azul, patrón Ramón Acín

Scampi, patrón Antonio Gadea

Kim, patrón Pablo García Steegmann

El papel de Marina El Portet en el evento y en la región náutica

El hecho de que Marina El Portet sea mencionada entre los organizadores y protagonistas del Trofeo no es casualidad. Este puerto deportivo y centro náutico es uno de los puntos de referencia para la navegación en la Costa Blanca y con conexiones estratégicas hacia las Baleares.

Ubicación y datos técnicos

Amarres: Marina El Portet dispone de una amplia oferta de amarres para embarcaciones de motor, veleros e instalaciones especiales.

Capacidad: Cuenta con más de 300 puestos de amarre para embarcaciones de hasta 23 metros de eslora.

Servicios: Ofrece servicios como electricidad, agua, sanitarios, vigilancia, wifi, fuel, duchas y comodidades para los navegantes.

Ventaja geográfica: Se encuentra muy cerca del centro histórico de Dénia y es considerada la opción de amarre más cercana para navegación hacia las Islas Baleares.

Reputación y calificación: En la plataforma Navily, Marina El Portet obtiene puntuaciones elevadas en hospitalidad, servicios, limpieza y turismo.

Además, Marina El Portet alberga el WaterSport Center, un centro dedicado a la enseñanza y práctica de deportes náuticos como vela, windsurf, kitesurf, paddle surf, entre otros. Esta oferta deportiva convierte a la marina no solo en un puerto pasivo, sino en un punto de actividad continua para los amantes del mar.

Al acoger un evento de la magnitud del Trofeo Cantabria Labs, Marina El Portet reafirma su capacidad operativa, su disposición para colaborar con instituciones deportivas y su influencia en el turismo náutico regional.

Contacto

Emisor: Marina el Portet de Dénia

Contacto: Marina el Portet de Dénia

Número de contacto: 966 426 675