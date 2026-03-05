8 de marzo: La Fundación Alivia denuncia el sesgo de género en los ensayos de cáncer

Brecha de género en la ciencia - Fundación Alivia

Este 8 de marzo, la Fundación Alivia advierte que el 80% de los informes de la AEMPS carece de resultados por sexo, invisibilizando el sesgo de género en el cáncer. Ante la falta de financiación pública del 72% de las terapias oncológicas modernas, el acceso equitativo a ensayos clínicos es, a menudo, la única esperanza para las pacientes. Sin datos desagregados, es imposible monitorizar ni corregir la infrarrepresentación de la mujer en la vanguardia médica española

Madrid, 5 de marzo de 2026.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Alivia Oncológica reclama una mayor perspectiva de género en la investigación del cáncer y en la toma de decisiones. La organización subraya que la desigualdad no se limita al número de mujeres que participan en los ensayos clínicos, sino que se extiende al análisis y publicación de los resultados, así como a la velocidad con la que los avances llegan a las pacientes.



En España, un análisis publicado por la AEMPS revisó los resúmenes de los informes finales de ensayos clínicos recibidos. El estudio reveló que solo 5 de 25 documentos (20%) presentaban datos desagregados por edad y sexo, mientras que 20 de 25 (80%) no incluían información relativa al sexo en sus resultados o conclusiones. Según la Fundación Alivia, esta falta de información dificulta la detección de diferencias relevantes en el acceso a los ensayos, la eficacia, la seguridad o las tasas de abandono entre mujeres y hombres, reduciendo la aplicabilidad de la evidencia clínica.



La fundación insiste en que existen diferencias biológicas en el cáncer que deberían reflejarse mejor en la investigación. En cuanto a la supervivencia, REDECAN estimó que en España la tasa estandarizada de supervivencia neta a 5 años era del 61,7% en mujeres frente al 55,3% en hombres. En el cáncer de pulmón, el Registro Torácico Español (TTR) analizó a 13.590 pacientes y describió diferencias de sexo en las características diagnósticas, como una mayor proporción de adenocarcinoma en mujeres.



A la brecha de evidencia se suma la brecha de acceso. La infrarrepresentación de las mujeres en el acceso a los ensayos clínicos no puede ser corregida sin datos adecuados. En una situación de acceso limitado a terapias modernas en España , donde, según OncoIndex.org, de los 173 fármacos recomendados por la ESMO y autorizados por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), solo 47 cuentan con financiación pública total, el acceso equitativo a los ensayos clínicos se vuelve vital, siendo a veces la única oportunidad de supervivencia.



"El acceso equitativo a tratamientos y ensayos es un derecho básico, ya que influye directamente en las posibilidades de supervivencia y calidad de vida. Sin datos adecuados, es imposible eliminar las disparidades", afirma Xavier Pla, responsable de campañas de la Fundación Alivia. "Por eso impulsamos OncoIndex.org, para que cada ciudadano pueda consultar el estado real del acceso a la innovación oncológica en España".



La Fundación Alivia exige: acceso equitativo a ensayos clínicos con monitorización adecuada, financiación total de las terapias recomendadas por la ESMO, un plan de recursos humanos (mínimo 100 oncólogos adicionales y reconocimiento de la enfermería oncológica) y un plazo máximo de 180 días entre la aprobación europea y el acceso real del paciente.



"No permitas que el código postal o el género decidan el tratamiento de un paciente.

