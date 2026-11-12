Más de 200 viviendas asaltadas al día: AYR lanza Smart Vision, la mirilla que no vigila a los vecinos - AYR

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa española presenta una mirilla digital diseñada por su propio estudio y fabricada en España, en un mercado dominado por fabricantes de fuera de Europa. Con los datos guardados en Europa, no emite vídeo en directo ni graba de forma continua: solo se activa ante un intento de manipulación, una alarma o cuando el usuario lo decide.

Alicante, 12 de noviembre de 2026. España registró 74.353 robos con fuerza en domicilios en 2025, más de 200 al día, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. En la provincia de Alicante, este tipo de robos creció un 3,8 %. Pero protegerse con una cámara en la puerta tampoco es inocuo: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha multado a particulares por instalar mirillas que grababan el rellano sin permiso de la comunidad.

Para resolver ese dilema, AYR (Accesorios y Resortes, S.L.), empresa española especialista en soluciones de acceso inteligente y seguridad con más de 60 años de experiencia, lanza AYR Smart Vision: una mirilla digital que vigila la puerta, no al vecino. Y es, además, una mirilla inteligente: con el hub AYR Nex Pro se conecta al ecosistema AYR Integra, que reúne en una sola app las cerraduras, alarmas y accesos de AYR, y permite abrir la puerta desde la propia pantalla de la mirilla.

El dilema de la puerta: protegerse sin acabar enfrentado al vecino

La puerta es la primera barrera de una vivienda, pero también uno de sus puntos más vulnerables: 8 de cada 10 robos en hogares se producen por la entrada principal, según el VI Informe AXA de Robos en el Hogar (2025). Para saber quién llama, muchos hogares instalan cámaras o mirillas conectadas que graban de forma continua o al detectar movimiento.

Sin embargo, estos dispositivos pueden captar zonas comunes, cuya videovigilancia requiere, por lo general, el acuerdo de la comunidad de propietarios. Las disputas por su instalación pueden incluso acabar en sanciones de la AEPD, como una multa de 300 € a un vecino por instalar una mirilla con grabación sin autorización.

Para responder a este problema, AYR ha diseñado Smart Vision, una mirilla discreta con pantalla digital que permite identificar quién llama sin emitir vídeo en directo ni grabar continuamente. A diferencia de las cámaras convencionales, solo se activa ante una alerta de seguridad o cuando el usuario realiza una consulta voluntaria.

Dos formas de usarla: sencilla en casa, avanzada con AYR Integra

En casa, uso básico sin complicaciones. Basta con pulsar para ver en la pantalla quién está en la puerta. Smart Vision se instala en vertical u horizontal y está pensada para todos: funciona igual de bien para personas diestras y zurdas.

Uso avanzado, conectada al ecosistema AYR Integra. Con el hub AYR Nex Pro, Smart Vision se integra con el resto de soluciones de acceso inteligente de AYR:

Abrir la puerta desde la propia mirilla. Desde la pantalla de Smart Vision se pueden abrir cerraduras AYR como Lock Pro, Pass o Pass Lite.

Avisos solo ante un riesgo de seguridad. Si alguien fuerza o manipula la mirilla, o si salta la alarma de una cerradura Lock Pro o Pass, el usuario recibe una notificación en el móvil.

Consulta cuando tú quieras. Estando fuera, el usuario puede pedir una captura desde la app para ver qué hay delante de su puerta en ese momento.

Smart Vision no está conectada al timbre ni pretende ser un videoportero. Es una decisión deliberada: la mirilla actúa ante una amenaza o cuando el usuario lo pide, y el resto del tiempo no observa a nadie.

Diseñada íntegramente por el equipo de AYR

Smart Vision ha sido desarrollada en el estudio de diseño interno de AYR, desde el primer boceto hasta su fabricación en España. Su diseño discreto mantiene la apariencia de una mirilla tradicional e incorpora una pantalla digital disponible en cuatro tamaños, acabados en cromo o latón y un botón físico para abrir la puerta sin necesidad de utilizar el móvil.

Privacidad y datos protegidos en Europa

Las mirillas conectadas pueden acceder a información sensible sobre quién entra y sale de una vivienda. Frente a otras soluciones cuyos datos pueden tratarse fuera del Espacio Económico Europeo, Smart Vision almacena la información en Europa y cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Además, al no grabar de forma continua, limita la generación de imágenes y datos, reduciendo la exposición de la privacidad de los usuarios.

La seguridad no debería costarle la privacidad a nadie

Cuando alguien llama a tu puerta de noche o estás fuera de casa, el miedo es real. Pero la solución no puede ser poner una cámara que grabe a todo el edificio, explica Carlos Albero, CEO de AYR. Con Smart Vision, que hemos diseñado en nuestro propio estudio y fabricamos en España, hemos querido demostrar que se puede tener más seguridad sin vigilar a nadie, y con la tranquilidad de una marca española que guarda los datos en Europa.

Jonathan López, Director Técnico y de Operaciones de AYR, añade: No queríamos hacer otra mirilla más apuntando al rellano. Smart Vision solo actúa ante una amenaza, como un intento de manipulación o una alarma de la cerradura, o cuando el usuario lo decide. Esa contención es precisamente lo que la hace respetuosa con la normativa y con los vecinos.

Disponibilidad y precio

AYR Smart Vision ya está disponible en distribuidores autorizados y en la tienda online ww.ayr.es, desde 44,99 € (modelo Smart Vision 24). Para el uso avanzado se recomienda combinarla con el hub AYR Nex Pro.

Sobre AYR

AYR (Accesorios y Resortes, S.L.) es una empresa española especialista en soluciones de acceso inteligente y seguridad, con sede en Ibi (Alicante) y más de 60 años de experiencia. Diseña en su propio estudio y fabrica en España soluciones para el hogar y los espacios profesionales. Su ecosistema AYR Integra conecta cerraduras, mirillas, alarmas y accesos en una sola app. Pensado para lo que de verdad importa.

Material gráfico (fotos, vídeo y logotipos): sala de prensa de AYR Smart Vision

Fuentes de los datos:

Balance de Criminalidad, enero-diciembre 2025 — Ministerio del Interior

Datos de la provincia de Alicante 2025 — El Español

VI Informe AXA de Robos en el Hogar — AXA España, agosto 2025

Sanción de la AEPD por una mirilla con grabación — Xataka Home

Memoria 2025 — Agencia Española de Protección de Datos

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