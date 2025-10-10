Más allá del 'cloud' de papel: lecciones coreanas para infraestructuras a prueba de desastres

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025.- Stackscale actualiza su guía técnica de continuidad de negocio con lecciones aprendidas del caso NIRS (Corea del Sur), incorporando pautas de geo-replicación síncrona, segmentación de credenciales con MFA y monitorización de anomalías para mitigar ransomware y fallos de proveedor.

Stackscale, proveedor europeo de infraestructura de cloud privado y bare-metal del Grupo Aire, publica un análisis técnico del incendio en el centro de datos del NIRS en Corea del Sur y comparte recomendaciones prácticas para diseñar plataformas resilientes con geo-redundancia y copias de seguridad inmutables. El documento pone foco en cómo evitar puntos únicos de fallo y alinear la continuidad de negocio con buenas prácticas verificables.



Diseño y resiliencia: el eje del análisis

"Lo ocurrido en Corea no es un problema de ‘cloud’, sino de arquitectura", subraya David Carrero, cofundador de Stackscale. "Una nube real implica redundancia geográfica, automatización de réplicas y recuperación ante desastres. Si un desastre local puede borrar tu servicio, se ha construido un punto único de fallo". El caso del NIRS evidenció almacenamiento monolítico, ausencia de réplicas externas y concentración de 96 sistemas críticos en un único dominio de fallo.



De 3-2-1 a 3-2-1-1-0

El análisis recuerda que la estrategia 3-2-1 (tres copias, dos soportes, una fuera de sitio) debe evolucionar a 3-2-1-1-0: añadir 1 copia "air-gapped" y asegurar 0 errores mediante pruebas periódicas de restauración. Las bandas de ransomware ya atacan no solo producción, sino también copias conectadas a red.



Recomendación operativa de Stackscale

"La mejor póliza son varias", explica Carrero. "Producción activo-activo en dos centros de datos para RPO=0 y RTO=0, y backups inmutables en un tercer emplazamiento". La diferencia entre activo-activo y activo-pasivo está en el tiempo de respuesta: el primero sobrevive al fallo de inmediato; el segundo requiere conmutación y suele ser más económico.



Backups inmutables y software

En entornos Stackscale se recomiendan soluciones con retención WORM, verificación de restauraciones y alertas de anomalías. Para escenarios open source, Proxmox Backup Server aporta incrementales, deduplicación, compresión Zstandard y sincronización local/remota con licencia AGPLv3; también se integran plataformas comerciales como Veeam cuando aplica. "La clave no es el software, es el diseño y probar las recuperaciones: sin test, no hay plan de recuperación", concluye Carrero.



Checklist mínimo de resiliencia (orientativo)



• Dos ubicaciones para producción.



• Backups en un tercer DC con WORM o air-gap.



• RPO/RTO definidos y ensayados.



• Restauraciones probadas cada 3–6 meses.



• Segregación de credenciales con MFA.



• Monitorización de anomalías.



• Cumplimiento (ENS / ISO 27001).



"La infraestructura resiliente no se construye con marketing, sino con disciplina de ingeniería. Es lo que evita que, cuando arde un centro de datos, se queme también nuestra memoria digital", remata Carrero.



Sobre Stackscale

Stackscale es una empresa europea del Grupo Aire con presencia en centros de datos en Madrid y Ámsterdam. Ofrece cloud privado, servidores dedicados, almacenamiento con georeplicación síncrona y servicios gestionados para cargas críticas que exigen rendimiento, previsibilidad de costes y soberanía del dato.





