Masmi y Cottonlock: una alianza para avanzar en el cuidado íntimo - Cottonlock
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 23 de noviembre de 2026.-
Masmi inicia una nueva etapa junto a Cottonlock. Una alianza que mantiene la calidad y los materiales de confianza de sus productos e incorpora una mirada especializada en salud menstrual y respeto por la microbiota íntima.
Elegir un producto menstrual suele empezar por una pregunta: ¿cuánto absorbe? Pero también es importante prestar atención a los materiales y al contacto de estos productos con una zona delicada del cuerpo.
Con esta idea como punto de partida, Masmi y Cottonlock unen fuerzas para dar un paso más en el cuidado íntimo, manteniendo aquello que las consumidoras ya conocen y valoran.
La calidad de siempre, con una nueva mirada
La alianza entre Masmi y Cottonlock no cambia lo esencial: los productos mantienen la misma calidad y los mismos materiales de confianza, como el algodón orgánico certificado GOTS.
Cottonlock aporta a esta nueva etapa su enfoque en salud menstrual y cuidado íntimo, así como una certificación que reconoce el respeto de sus productos por la microbiota íntima. La marca también trabaja junto a profesionales de la salud, como ginecólogas y matronas, para reforzar su compromiso con el bienestar de las mujeres.
¿Por qué hablar de microbiota íntima?
La microbiota íntima forma parte del equilibrio de una zona sensible que merece atención y cuidado. Los productos menstruales están en contacto con esta área durante su uso, por lo que, además de la absorción y la comodidad, sus materiales son un aspecto que conviene tener en cuenta al elegirlos.
La alianza busca dar más visibilidad a esta perspectiva y acompañar a las consumidoras en una elección informada.
Una nueva imagen con significado
La colaboración también llegará acompañada de una evolución visual: una imagen más fresca, natural y cercana.
El higo se convierte en uno de sus símbolos. Asociado a la feminidad y la fertilidad, representa también la importancia de cuidar aquello que sucede en el interior y de hablar de intimidad con naturalidad y sin tabúes.
Masmi inicia una nueva etapa
Durante la transición, las consumidoras podrán encontrar cambios en la imagen de los envases. Detrás de ellos, se mantiene el compromiso con los productos y materiales de confianza de Masmi, ahora junto a la visión de Cottonlock sobre salud menstrual y cuidado íntimo.
Mismo producto. Misma calidad.
Contacto
Emisor: Cottonlock
Contacto: Cottonlock
Número de contacto: +34647193303