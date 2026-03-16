Masolea, el aceite de oliva virgen extra de Córdoba reconocido en IberOleum 2026 en su primer año

Masolea AOVE picual - MASOLEA

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 16 de marzo de 2026.

Este nuevo aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, procedente de olivos centenarios de Montoro (Córdoba), ha sido reconocido en IberOleum 2026 en la categoría de Pequeñas Producciones en el primer año en que esta familia olivarera comercializa su propio aceite bajo marca propia. El aceite ha obtenido 9,2 puntos y el puesto 14 del ranking nacional de la categoría, un resultado especialmente relevante por tratarse de su primera presentación al certamen.

Qué ha conseguido Masolea en IberOleum 2026

Masolea ha sido reconocido en IberOleum 2026 en la categoría de Pequeñas Producciones con una calificación de 9,2 puntos y un puesto 14 a nivel nacional. Se trata de la primera vez que la marca se presenta y también de su primer año de comercialización bajo marca propia, lo que refuerza el valor del reconocimiento obtenido.

IberOleum es una de las guías y concursos de referencia del aceite de oliva virgen extra en España y basa su evaluación en catas a ciegas realizadas por un panel de especialistas del sector. Para Masolea, aparecer en este ranking supone situarse desde el inicio entre los aceites de oliva virgen extra premiados que captan la atención de compradores, distribuidores y prescriptores especializados.

Qué hace diferente a este aceite de oliva virgen extra

Masolea es un aceite de oliva virgen extra, variedad picual de cosecha temprana y prensado den frío. Procede de olivos familiares centenarios localizados en la población de Montoro (Córdoba), y nace como una producción limitada en la que se cuida cada fase del proceso para preservar la calidad del fruto y del aceite.

La primera cosecha se recogió el 8 de octubre de 2025, en el momento óptimo de maduración, y las primeras 2.000 botellas se elaboraron mediante extracción en frío por debajo de 25ºC. Esta combinación de origen, variedad, momento de recolección y control de elaboración define la identidad del producto y ayuda a explicar su reconocimiento en IberOleum 2026.

De dónde procede y cómo se elabora

Masolea procede de Montoro, en la provincia de Córdoba, y está vinculado a una familia olivarera que durante generaciones había producido aceite sin comercializarlo bajo una marca propia. La marca nace en la campaña de 2025 como paso natural para dar salida a un aceite de oliva virgen extra de variedad picual de cosecha temprana con identidad de origen.

El proyecto combina tradición familiar y exigencia técnica. El objetivo es ofrecer un aceite de oliva virgen extra de Córdoba con trazabilidad, producción limitada y un perfil orientado a la calidad desde el campo hasta el embotellado.

Para quién puede ser interesante

Masolea está dirigido a aquellos consumidores que buscan un aceite de oliva virgen extra elaborado con mimo y atención a la calidad del aceite, preservando todas sus propiedades y beneficios y exaltando todo su sabor y aroma. Un aceite de oliva virgen extra premiado, de pequeña producción y con origen definido en Córdoba.

También es perfecto para tiendas delicatessen, hostelería, restauración, distribuidores e importadores que quieran incorporar a su oferta un AOVE picual de cosecha temprana reconocido a nivel nacional en IberOleum 2026.

Declaración

“Este reconocimiento en IberOleum 2026 es una enorme alegría y un orgullo, porque pone en valor un trabajo hecho con amor y con rigor, desde el cuidado del olivo hasta la última gota embotellada”, afirma Antonio Merina, fundador del proyecto Masolea.

Sobre Masolea

Masolea Picual es un aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana elaborado en Montoro (Córdoba). La marca nace en 2025 para comercializar por primera vez el aceite de una familia de tradición olivarera, con una producción limitada procedente de olivos centenarios y una elaboración orientada a preservar la máxima calidad.